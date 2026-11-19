Фото: x.com/andrii_sybiha

У Києві сталося влучання позаду посольства Нідерландів у Києві 19 листопада, будівля зазнала незначних пошкоджень, співробітники не постраждали, повідомив голова МЗС Нідерландів Том Берендсен у X. МЗС України підтвердило, вказавши, що атаки рф на Київ знову завдали пошкоджень дипломатичній місії, пише УНН.

Сьогодні вдень снаряд влучив позаду посольства Нідерландів у Києві. На щастя, наші колеги не постраждали, хоча будівля зазнала незначних пошкоджень. Ми розслідуємо, що саме сталося. Зараз нашим пріоритетом є благополуччя наших співробітників - вказав голова МЗС Нідерландів.

Реакція України

"Російські атаки на Київ знову завдали пошкоджень дипломатичній місії. Посольство Нідерландів в Україні зазнало незначних пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав. Ми закликаємо міжнародну спільноту найрішучіше засудити атаки росії на іноземних дипломатів та висловити нашу рішучу підтримку нашим нідерландським колегам. Терор путіна має зіткнутися з рішучою відповіддю", - вказав у X голова МЗС України Андрій Сибіга, показавши наслідки.

російська атака на Дніпро пошкодила почесне консульство Австрії