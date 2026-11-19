Фото: x.com/andrii_sybiha

В Киеве 19 ноября произошел прилет позади посольства Нидерландов в Киеве, здание получило незначительные повреждения, сотрудники не пострадали, сообщил глава МИД Нидерландов Том Берендсен в X. МИД Украины подтвердил, указав, что атаки рф на Киев снова нанесли ущерб дипломатической миссии, пишет УНН.

Сегодня днем снаряд попал позади посольства Нидерландов в Киеве. К счастью, наши коллеги не пострадали, хотя здание получило незначительные повреждения. Мы расследуем, что именно произошло. Сейчас нашим приоритетом является благополучие наших сотрудников - указал глава МИД Нидерландов.

Реакция Украины

"Российские атаки на Киев снова нанесли ущерб дипломатической миссии. Посольство Нидерландов в Украине получило незначительные повреждения. К счастью, никто не пострадал. Мы призываем международное сообщество самым решительным образом осудить атаки россии на иностранных дипломатов и выразить нашу решительную поддержку нашим нидерландским коллегам. Террор путина должен столкнуться с решительным ответом", - указал в X глава МИД Украины Андрей Сибига, показав последствия.

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