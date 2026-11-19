В Киеве в результате прилета повреждено посольство Нидерландов - Украина отреагировала на атаку рф
Киев • УНН
В Киеве снаряд попал позади посольства Нидерландов, здание получило незначительные повреждения. Пострадавших нет.
В Киеве 19 ноября произошел прилет позади посольства Нидерландов в Киеве, здание получило незначительные повреждения, сотрудники не пострадали, сообщил глава МИД Нидерландов Том Берендсен в X. МИД Украины подтвердил, указав, что атаки рф на Киев снова нанесли ущерб дипломатической миссии, пишет УНН.
Сегодня днем снаряд попал позади посольства Нидерландов в Киеве. К счастью, наши коллеги не пострадали, хотя здание получило незначительные повреждения. Мы расследуем, что именно произошло. Сейчас нашим приоритетом является благополучие наших сотрудников
Реакция Украины
"Российские атаки на Киев снова нанесли ущерб дипломатической миссии. Посольство Нидерландов в Украине получило незначительные повреждения. К счастью, никто не пострадал. Мы призываем международное сообщество самым решительным образом осудить атаки россии на иностранных дипломатов и выразить нашу решительную поддержку нашим нидерландским коллегам. Террор путина должен столкнуться с решительным ответом", - указал в X глава МИД Украины Андрей Сибига, показав последствия.
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