У Бразилії вирубка лісів Амазонки впала до найнижчого рівня за всю історію спостережень, за це хвалять президента
Київ • УНН
За рік вирубка Амазонки скоротилася до 3335 км² — мінімуму з 1988 року. Водночас у штаті Амазонас пожеж стало на 253% більше.
У Бразилії зафіксували рекордне скорочення вирубки тропічних лісів Амазонки. За останній рік площа знищених лісів зменшилася на 41,8%, досягнувши найнижчого показника з початку супутникових спостережень у 1988 році. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Міністерство навколишнього середовища Бразилії, пише УНН.
Деталі
За офіційними даними, протягом 12 місяців до липня 2026 року в Амазонії вирубали 3335 квадратних кілометрів лісу. Це стало результатом посилення природоохоронної політики президента Луїса Інасіу Лули да Сілви, який повернувся до влади у 2023 році.
Його адміністрація відновила роботу Фонду Амазонки, посилила боротьбу з незаконним видобутком корисних копалин та розчищенням земель, а також розширила природоохоронні території. У 2023 році вирубка скоротилася більш ніж на 20%, а у 2024 році – ще на 31%.
Рекордне скорочення вирубки супроводжується масштабними пожежами
Наша мета залишається досягти нульової вирубки лісів до 2030 року
Водночас ситуація з лісовими пожежами залишається складною. У штаті Амазонас кількість загорянь зросла на 253% порівняно з минулим роком. Серед причин називають кліматичні зміни, явище Ель-Ніньйо та діяльність людини.
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Міністр охорони навколишнього середовища Жоао Паулу Капоб'янко повідомив, що влада розслідує можливий зв'язок між навмисними підпалами та президентськими виборами. Для боротьби з пожежами залучили спеціальні підрозділи рятувальників.
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