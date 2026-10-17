У Бразилії вирубка лісів Амазонки впала до найнижчого рівня за всю історію спостережень, за це хвалять президента

$44.890.0950.310.04
ukenru
23:16 • 924 перегляди
Поворот Трампа до росії викликав невдоволення американців – ЗМІ
22:57 • 2202 перегляди
Зеленський готовий на 100 днів припинити удари по НПЗ росії в обмін на розширення Starlink – WSJ
22:38 • 3178 перегляди
Трамп заявив, що хотів би бачити путіна на саміті G20
21:38 • 6748 перегляди
Україна накопичила рекордні за 6 років запаси газу перед зимою – Нафтогаз
20:55 • 8892 перегляди
ЄС підтримує Україну, але не знайшов 70 мільярдів євро на 2027 рік
20:41 • 8594 перегляди
Країни G7 виділять 260 мільйонів євро на відновлення захисного укриття Чорнобильської АЕС
19:50 • 11405 перегляди
Поблизу Запорізької АЕС набрало чинності локальне перемир’я - МАГАТЕ
17:45 • 19894 перегляди
"Не знаю, хто віддав наказ" - Трамп каже, що уряд США не причетний до обмеження роботи Starlink в Україні
16 жовтня, 16:25 • 22956 перегляди
Українців попередили про ризик нових відключень на тлі масштабних атак рф на енергетику
16 жовтня, 15:45 • 22140 перегляди
Папа Лев обговорив із путіним складну гуманітарну ситуацію в Олешках і закликав до припинення вогню
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.5м/с
98%
752мм
Популярнi новини
Флоренс П'ю вразила образом на прем'єрі в ЛондоніVideo16 жовтня, 14:08 • 14650 перегляди
Як одягнути технологічного олігарха: художниця по костюмах розповіла про еволюцію стилю Цукерберга16 жовтня, 14:35 • 15421 перегляди
У Молдові впав та вибухнув безпілотник16 жовтня, 14:52 • 5608 перегляди
У низці областей України запровадили аварійні відключення16 жовтня, 16:50 • 7342 перегляди
Щоб можна було спрогнозувати форс-мажори - у застосунку УЗ можна з'явиться важлива функціяPhoto18:13 • 9954 перегляди
Публікації
Бізнес попереджає про зупинку авіакомпаній і зрив оборонних контрактів
Ексклюзив
16 жовтня, 13:30 • 35302 перегляди
Банки затримують платежі із внесення застав у ВАКС: як це може бути пов'язано із Пишним і НАБУ
Ексклюзив
16 жовтня, 13:11 • 32474 перегляди
Дюбуа vs Уордлі 2: анонс бою за титул WBO у ЛондоніVideo16 жовтня, 12:17 • 36704 перегляди
Бронювання по-новому: чому запевнення уряду не зняли занепокоєння бізнесу та парламентуPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 10:05 • 45641 перегляди
Від розпродажу радянського ОПК до власної балістики: що втратила і відновлює Україна
Ексклюзив
16 жовтня, 08:56 • 52103 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Ілон Маск
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Волинська область
Луцьк
Рівне
Реклама
УНН Lite
Хакери атакували сотні супермаркетів у Європі: холодильники нагрілися до 50 градусів23:05 • 466 перегляди
KFC відмовляється від Pepsi на користь Coca-Cola: PepsiCo може втратити $500 мільйонів на рік22:06 • 1608 перегляди
Леброн Джеймс влаштував несподіваний сюрприз Ашеру на 48-річчяPhoto21:05 • 2788 перегляди
Щоб можна було спрогнозувати форс-мажори - у застосунку УЗ можна з'явиться важлива функціяPhoto18:13 • 10027 перегляди
Як одягнути технологічного олігарха: художниця по костюмах розповіла про еволюцію стилю Цукерберга16 жовтня, 14:35 • 15469 перегляди
Актуальне
Starlink
Соціальна мережа
Фільм
MIM-104 Patriot
The Washington Post

У Бразилії вирубка лісів Амазонки впала до найнижчого рівня за всю історію спостережень, за це хвалять президента

Київ • УНН

 • 704 перегляди

За рік вирубка Амазонки скоротилася до 3335 км² — мінімуму з 1988 року. Водночас у штаті Амазонас пожеж стало на 253% більше.

У Бразилії вирубка лісів Амазонки впала до найнижчого рівня за всю історію спостережень, за це хвалять президента

У Бразилії зафіксували рекордне скорочення вирубки тропічних лісів Амазонки. За останній рік площа знищених лісів зменшилася на 41,8%, досягнувши найнижчого показника з початку супутникових спостережень у 1988 році. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Міністерство навколишнього середовища Бразилії, пише УНН.

Деталі

За офіційними даними, протягом 12 місяців до липня 2026 року в Амазонії вирубали 3335 квадратних кілометрів лісу. Це стало результатом посилення природоохоронної політики президента Луїса Інасіу Лули да Сілви, який повернувся до влади у 2023 році.

Його адміністрація відновила роботу Фонду Амазонки, посилила боротьбу з незаконним видобутком корисних копалин та розчищенням земель, а також розширила природоохоронні території. У 2023 році вирубка скоротилася більш ніж на 20%, а у 2024 році – ще на 31%.

Рекордне скорочення вирубки супроводжується масштабними пожежами

Наша мета залишається досягти нульової вирубки лісів до 2030 року

– заявив Лула після оприлюднення нових показників.

Водночас ситуація з лісовими пожежами залишається складною. У штаті Амазонас кількість загорянь зросла на 253% порівняно з минулим роком. Серед причин називають кліматичні зміни, явище Ель-Ніньйо та діяльність людини.

Світ готується до рекордного Ель-Ніньйо – вчені попередили про екстремальну спеку, повені та економічні втрати09.10.26, 02:58 • 14552 перегляди

Міністр охорони навколишнього середовища Жоао Паулу Капоб'янко повідомив, що влада розслідує можливий зв'язок між навмисними підпалами та президентськими виборами. Для боротьби з пожежами залучили спеціальні підрозділи рятувальників.

Нові екологічні показники оприлюднили напередодні другого туру президентських виборів, у якому Лула має зустрітися з Флавіо Болсонару, сином колишнього президента Жаїра Болсонару. За правління останнього вирубка лісів Амазонки досягала 15-річного максимуму.

Індонезія евакуювала вісім орангутанів після пожеж на Борнео11.10.26, 13:28 • 22407 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Пожежі
Bloomberg
Бразилія