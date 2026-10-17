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Отопление

В Бразилии вырубка лесов Амазонии упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, за это хвалят президента

Киев • УНН

 • 2340 просмотра

За год вырубка Амазонии сократилась до 3335 км² — минимума с 1988 года. В то же время в штате Амазонас пожаров стало на 253% больше.

В Бразилии вырубка лесов Амазонии упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, за это хвалят президента

В Бразилии зафиксировали рекордное сокращение вырубки тропических лесов Амазонии. За последний год площадь уничтоженных лесов уменьшилась на 41,8%, достигнув самого низкого показателя с начала спутниковых наблюдений в 1988 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство окружающей среды Бразилии, пишет УНН.

Подробности

По официальным данным, за 12 месяцев до июля 2026 года в Амазонии вырубили 3335 квадратных километров леса. Это стало результатом усиления природоохранной политики президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который вернулся к власти в 2023 году.

Его администрация возобновила работу Фонда Амазонии, усилила борьбу с незаконной добычей полезных ископаемых и расчисткой земель, а также расширила природоохранные территории. В 2023 году вырубка сократилась более чем на 20%, а в 2024 году — еще на 31%.

Рекордное сокращение вырубки сопровождается масштабными пожарами

Наша цель остается прежней — добиться нулевой вырубки лесов к 2030 году

— заявил Лула после обнародования новых показателей.

В то же время ситуация с лесными пожарами остается сложной. В штате Амазонас количество возгораний выросло на 253% по сравнению с прошлым годом. Среди причин называют изменение климата, явление Эль-Ниньо и деятельность человека.

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Министр охраны окружающей среды Жоау Паулу Капобианку сообщил, что власти расследуют возможную связь между умышленными поджогами и президентскими выборами. Для борьбы с пожарами привлекли специальные подразделения спасателей.

Новые экологические показатели обнародовали накануне второго тура президентских выборов, в котором Лула должен встретиться с Флавио Болсонару, сыном бывшего президента Жаира Болсонару. При правлении последнего вырубка лесов Амазонии достигала 15-летнего максимума.

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Степан Гафтко

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