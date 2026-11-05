Президент Парагваю подав у відставку після краху банку

REUTERS/CAITLIN OCHS

Президент Парагваю Сантьяго Пенья у четвер подав у відставку після краху відомої цифрової фінансової установи, з якою він був пов’язаний у минулому. Ця подія створила для нього величезний тиск, оскільки майже половина населення країни втратила доступ до своїх банківських рахунків, передає УНН із посиланням на Reuters.

У своєму відеозверненні, оприлюдненому в четвер, Пенья заявив, що йде у відставку, "дбаючи про стабільність нашої країни, соціальний мир і необхідність збереження наших демократичних інститутів".

Наслідки краху цієї установи, що мала назву "ueno", вже призвели до відставки голови Центрального банку Парагваю та затримання вісьмох керівників "ueno".

Ця криза завдала удару по репутації Парагваю — країни, яка з великими зусиллями здобула імідж стабільного майданчика для іноземних інвестицій, зокрема з боку сусідньої Бразилії. Після новин про відставку ціни на державні міжнародні облігації Парагваю різко впали.

Опозиційні законодавці скликали на четвер позачергову сесію, щоб розпочати процедуру імпічменту в Конгресі, тоді як протестувальники вимагали відставки Пеньї.

Nasdaq 100 ризикує втратити майже 2 трильйони доларів - чого побоюються інвестори після перемоги демократів

Пенья, який є прихильником президента США Дональда Трампа, втратив підтримку членів власної консервативної партії напередодні дебатів щодо імпічменту.

Попри відставку президента, сесія відбулася згідно з планом. Нижня палата парламенту схвалила імпічмент Пеньї, водночас відхиливши аналогічну пропозицію щодо віцепрезидента Педро Алліани, який, згідно з процедурою, має обійняти посаду президента після відставки Пеньї.

Тепер це питання переходить до Сенату, який має проголосувати щодо процедури імпічменту пізніше в четвер. Рішення Пеньї піти у відставку також має бути затверджене Сенатом.

Процес імпічменту може затримати вступ Педро Алліани на посаду президента замість Пеньї.

Законодавці звинуватили Пенью в конфлікті інтересів, нецільовому використанні пенсійних фондів та приховуванні фактів на інституційному рівні — усе це пов’язано з крахом "ueno". Ця установа стрімко перетворилася з нішевого фінтех-проєкту на банк середнього рівня, що розпоряджався державними коштами на суму близько 850 мільйонів доларів.

"Моє найпалкіше бажання — щоб було гарантовано повернення цих коштів, щоб фонд гарантування вкладів виконав своє призначення, а державні кошти — як і ресурси, що належать усім парагвайцям, — були захищені", — зазначив Пенья у своєму зверненні. Центральний банк Парагваю втрутився в діяльність компанії ueno, встановивши, що вона порушила мінімальні вимоги щодо платоспроможності. Це спровокувало кризу, через яку близько 3 мільйонів клієнтів компанії — у країні з населенням 6,5 мільйона осіб — втратили доступ до своїх рахунків.

Компанія ueno поки що не зробила жодних публічних заяв із цього приводу.

Пенья, економіст, обраний на посаду у 2023 році, опинився в центрі пильної політичної уваги через свої минулі ділові зв’язки з банком, що зазнав краху. Пенья був акціонером Grupo Vázquez — групи, яка володіла цим банком до березня 2025 року.

Пенья неодноразово відкидав припущення про наявність неналежних зв’язків. Він охарактеризував цю ситуацію як політичну ескалацію проблеми, що спочатку мала суто технічний і регуляторний характер, і заявив, що будь-які порушення мають розглядатися в судовому порядку.

У повідомленні для клієнтів банк JPMorgan зазначив, що події навколо ueno "швидко набули політичного забарвлення", додавши, що ризики для фінансової системи загалом залежатимуть від "швидкості та прозорості" реакції органів влади.