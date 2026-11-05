Президент Парагвая подал в отставку после краха банка

$45.540.1351.250.19
ukenru
19:04 • 1260 просмотра
"Открыли новый механизм возвращения украинцев" — Лубинец рассказал о неофициальной встрече с Меланией Трамп Video
Эксклюзив
18:20 • 9272 просмотра
Смертельная драка в Словакии: ВС ВСУ опровергли информацию о причастности своих военнослужащих
16:40 • 16080 просмотра
Мелания Трамп получила орден от Украины и передала письма Зеленскому и путинуPhoto
Эксклюзив
15:54 • 25287 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
14:28 • 23420 просмотра
Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривенPhoto
13:47 • 32890 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям
5 ноября, 11:54 • 32667 просмотра
Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров
5 ноября, 11:33 • 30659 просмотра
130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в БорщаговкеVideo
5 ноября, 10:50 • 22858 просмотра
Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд
Эксклюзив
5 ноября, 10:39 • 18631 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора ЕнуPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию5 ноября, 12:58 • 19368 просмотра
Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"14:15 • 12147 просмотра
Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых14:39 • 11165 просмотра
Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях14:54 • 10900 просмотра
Британия и ЕС приближаются к "перезагрузке" Brexit - в заявлении планируют упомянуть Украину14:56 • 7450 просмотра
публикации
Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления17:09 • 6684 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
Эксклюзив
15:54 • 25289 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям13:47 • 32890 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию5 ноября, 12:58 • 19376 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 07:10 • 55467 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мелания Трамп
Давид Арахамия
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Италия
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Учёные отвергли основную версию происхождения алтарного камня Стоунхенджа17:31 • 2900 просмотра
Прогнозы улучшаются, но акции падают — что происходит с люксовым брендом Ralph Lauren16:10 • 4612 просмотра
Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях14:54 • 10903 просмотра
Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых14:39 • 11169 просмотра
Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"14:15 • 12151 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Хранитель
Нефть марки Brent

Президент Парагвая подал в отставку после краха банка

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Сантьяго Пенья покинул свой пост после краха ueno, который заблокировал счета примерно 3 миллионов клиентов. Его отставку должен утвердить Сенат.

Президент Парагвая подал в отставку после краха банка
REUTERS/CAITLIN OCHS

Президент Парагвая Сантьяго Пенья в четвер подал в отставку после краха известного цифрового финансового учреждения, с которым он был связан в прошлом. Это событие оказало на него огромное давление, поскольку почти половина населения страны потеряла доступ к своим банковским счетам, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В своем видеообращении, опубликованном в четверг, Пенья заявил, что уходит в отставку, «заботясь о стабильности нашей страны, социальном мире и необходимости сохранения наших демократических институтов».

Последствия краха этого учреждения, носившего название «ueno», уже привели к отставке главы Центрального банка Парагвая и задержанию восьми руководителей «ueno».

Этот кризис нанес удар по репутации Парагвая — страны, которая с большими усилиями завоевала имидж стабильной площадки для иностранных инвестиций, в частности со стороны соседней Бразилии. После новостей об отставке цены на государственные международные облигации Парагвая резко упали.

Оппозиционные законодатели созвали на четверг внеочередную сессию, чтобы начать процедуру импичмента в Конгрессе, тогда как протестующие требовали отставки Пеньи.

Nasdaq 100 рискует потерять почти 2 триллиона долларов — чего опасаются инвесторы после победы демократов05.11.26, 20:22 • 1060 просмотров

Пенья, являющийся сторонником президента США Дональда Трампа, потерял поддержку членов собственной консервативной партии накануне дебатов по вопросу импичмента.

Несмотря на отставку президента, сессия состоялась согласно плану. Нижняя палата парламента одобрила импичмент Пеньи, одновременно отклонив аналогичное предложение в отношении вице-президента Педро Альяны, который, согласно процедуре, должен занять пост президента после отставки Пеньи.

Теперь этот вопрос переходит в Сенат, который должен проголосовать по процедуре импичмента позднее в четверг. Решение Пеньи уйти в отставку также должно быть утверждено Сенатом.

Процесс импичмента может задержать вступление Педро Альяны в должность президента вместо Пеньи.

Законодатели обвинили Пенью в конфликте интересов, нецелевом использовании пенсионных фондов и сокрытии фактов на институциональном уровне — все это связано с крахом «ueno». Это учреждение стремительно превратилось из нишевого финтех-проекта в банк среднего уровня, распоряжавшийся государственными средствами на сумму около 850 миллионов долларов.

«Мое самое заветное желание — чтобы было гарантировано возвращение этих средств, чтобы фонд гарантирования вкладов выполнил свое предназначение, а государственные средства — как и ресурсы, принадлежащие всем парагвайцам, — были защищены», — отметил Пенья в своем обращении. Центральный банк Парагвая вмешался в деятельность компании ueno, установив, что она нарушила минимальные требования к платежеспособности. Это спровоцировало кризис, из-за которого около 3 миллионов клиентов компании — в стране с населением 6,5 миллиона человек — потеряли доступ к своим счетам.

Компания ueno пока не сделала никаких публичных заявлений по этому поводу.

Пенья, экономист, избранный на должность в 2023 году, оказался в центре пристального внимания политиков из-за своих прошлых деловых связей с потерпевшим крах банком. Пенья был акционером Grupo Vázquez — группы, владевшей этим банком до марта 2025 года.

Пенья неоднократно отвергал предположения о наличии ненадлежащих связей. Он охарактеризовал эту ситуацию как политическую эскалацию проблемы, которая изначально имела сугубо технический и регуляторный характер, и заявил, что любые нарушения должны рассматриваться в судебном порядке.

В сообщении для клиентов банк JPMorgan отметил, что события вокруг ueno «быстро приобрели политическую окраску», добавив, что риски для финансовой системы в целом будут зависеть от «скорости и прозрачности» реакции органов власти.

Антонина Туманова

Новости Мира
Законы
Банковская карта
Выборы в США
Кабинет Министров Украины
Парагвай
JPMorgan Chase
Reuters
Бразилия
Дональд Трамп