Президент Парагвая подал в отставку после краха банка

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Президент Парагвая Сантьяго Пенья в четвер подал в отставку после краха известного цифрового финансового учреждения, с которым он был связан в прошлом. Это событие оказало на него огромное давление, поскольку почти половина населения страны потеряла доступ к своим банковским счетам, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В своем видеообращении, опубликованном в четверг, Пенья заявил, что уходит в отставку, «заботясь о стабильности нашей страны, социальном мире и необходимости сохранения наших демократических институтов».

Последствия краха этого учреждения, носившего название «ueno», уже привели к отставке главы Центрального банка Парагвая и задержанию восьми руководителей «ueno».

Этот кризис нанес удар по репутации Парагвая — страны, которая с большими усилиями завоевала имидж стабильной площадки для иностранных инвестиций, в частности со стороны соседней Бразилии. После новостей об отставке цены на государственные международные облигации Парагвая резко упали.

Оппозиционные законодатели созвали на четверг внеочередную сессию, чтобы начать процедуру импичмента в Конгрессе, тогда как протестующие требовали отставки Пеньи.

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Пенья, являющийся сторонником президента США Дональда Трампа, потерял поддержку членов собственной консервативной партии накануне дебатов по вопросу импичмента.

Несмотря на отставку президента, сессия состоялась согласно плану. Нижняя палата парламента одобрила импичмент Пеньи, одновременно отклонив аналогичное предложение в отношении вице-президента Педро Альяны, который, согласно процедуре, должен занять пост президента после отставки Пеньи.

Теперь этот вопрос переходит в Сенат, который должен проголосовать по процедуре импичмента позднее в четверг. Решение Пеньи уйти в отставку также должно быть утверждено Сенатом.

Процесс импичмента может задержать вступление Педро Альяны в должность президента вместо Пеньи.

Законодатели обвинили Пенью в конфликте интересов, нецелевом использовании пенсионных фондов и сокрытии фактов на институциональном уровне — все это связано с крахом «ueno». Это учреждение стремительно превратилось из нишевого финтех-проекта в банк среднего уровня, распоряжавшийся государственными средствами на сумму около 850 миллионов долларов.

«Мое самое заветное желание — чтобы было гарантировано возвращение этих средств, чтобы фонд гарантирования вкладов выполнил свое предназначение, а государственные средства — как и ресурсы, принадлежащие всем парагвайцам, — были защищены», — отметил Пенья в своем обращении. Центральный банк Парагвая вмешался в деятельность компании ueno, установив, что она нарушила минимальные требования к платежеспособности. Это спровоцировало кризис, из-за которого около 3 миллионов клиентов компании — в стране с населением 6,5 миллиона человек — потеряли доступ к своим счетам.

Компания ueno пока не сделала никаких публичных заявлений по этому поводу.

Пенья, экономист, избранный на должность в 2023 году, оказался в центре пристального внимания политиков из-за своих прошлых деловых связей с потерпевшим крах банком. Пенья был акционером Grupo Vázquez — группы, владевшей этим банком до марта 2025 года.

Пенья неоднократно отвергал предположения о наличии ненадлежащих связей. Он охарактеризовал эту ситуацию как политическую эскалацию проблемы, которая изначально имела сугубо технический и регуляторный характер, и заявил, что любые нарушения должны рассматриваться в судебном порядке.

В сообщении для клиентов банк JPMorgan отметил, что события вокруг ueno «быстро приобрели политическую окраску», добавив, что риски для финансовой системы в целом будут зависеть от «скорости и прозрачности» реакции органов власти.