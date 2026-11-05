Рекордні 53 червоні картки показали у футбольному матчі у Бразилії

$45.540.1351.250.19
ukenru
Ексклюзив
07:10 • 2916 перегляди
“Куяльник” виходить із боргів і готується розширювати реабілітацію ветеранів: директор санаторію розповів про зміни в роботі закладуPhoto
05:15 • 14797 перегляди
Дні Сенату, який схилявся перед Трампом, минули - Шумер
02:53 • 23459 перегляди
Кушнер заявив про спільний пошук США, України та рф "ширшої архітектури безпеки"
01:51 • 21395 перегляди
Трамп і надалі керуватиме США в обхід Конгресу - Мерц
4 листопада, 22:45 • 22052 перегляди
Демократи в Конгресі можуть схвалити нову допомогу Україні і подолати вето Трампа - Reuters
4 листопада, 21:05 • 24598 перегляди
У Німеччині затримали українку, ймовірну, причетну до вбивства дитини
4 листопада, 19:56 • 24481 перегляди
Енергетикам і комунальникам доплачуватимуть по 30 тис. гривень за відновлення інфраструктури після атак рф
4 листопада, 19:38 • 21467 перегляди
Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером підготовку до перемовин в Абу-Дабі - ЗМІ
4 листопада, 18:59 • 18638 перегляди
Prosperity Plan для України та фінансування на 2027 рік - Умєров розповів про дві важливі зустрічі у Брюсселі
4 листопада, 18:27 • 18632 перегляди
В Україну йдуть морози та мокрий сніг - синоптики розповіли, коли чекати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
У мережі шириться фейк про погрозу Ірану ударами по Києву, Львову та Одесі - ЦПДPhoto4 листопада, 21:46 • 10667 перегляди
Буданов отримав ікону Сагайдачного, написану на дошці від ящика для боєприпасівPhoto4 листопада, 23:47 • 10427 перегляди
Гакім Джеффріс оголосив про намір стати спікером Палати представників Конгресу США03:25 • 8606 перегляди
Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу: Білий дім виступив з офіційною заявою04:28 • 6088 перегляди
Україна має бойовий досвід, Європа - ресурси: чому оборонна співпраця стає питанням спільної безпекиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 5450 перегляди
Публікації
“Куяльник” виходить із боргів і готується розширювати реабілітацію ветеранів: директор санаторію розповів про зміни в роботі закладуPhoto
Ексклюзив
07:10 • 2928 перегляди
Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії06:20 • 4400 перегляди
Україна має бойовий досвід, Європа - ресурси: чому оборонна співпраця стає питанням спільної безпекиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 5774 перегляди
Вступ України до ЄС: Єврокомісія назвала ключові досягнення та визначила наступні кроки4 листопада, 16:32 • 38452 перегляди
Українські діти у Британії зможуть отримати кваліфікацію GCSE з української мови - чому це важливо та коли перші іспити4 листопада, 15:46 • 36835 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Рекордні 53 червоні картки показали у футбольному матчі у БразиліїVideo07:02 • 816 перегляди
Папа Лев зустрівся з Бобом Діланом в офіційній резиденціїPhoto06:51 • 1180 перегляди
У Японії злодій повернув викрадений годинник за 257 тисяч євро і додав записку із вибаченнями4 листопада, 21:19 • 14685 перегляди
Режисер "Калігули" та маестро європейської еротики помер у віці 93 років4 листопада, 18:19 • 17998 перегляди
Ніагарський водоспад засяяв синім після перемоги демократів у США4 листопада, 14:27 • 34271 перегляди
Актуальне
Свіфт
MIM-104 Patriot
Bild
The Guardian
МіГ-31

Рекордні 53 червоні картки показали у футбольному матчі у Бразилії

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Матч півфіналу чемпіонату штату Мінас-Жерайс зупинили після масової бійки. Арбітр вилучив 43 гравців, 8 тренерів і 2 керівників.

Рекордні 53 червоні картки показали у футбольному матчі у Бразилії

Футбольний матч серед гравців до 20 років у Бразилії переріс у повний хаос: арбітру довелося показати рекордні 53 червоні картки після масової бійки. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Бійка сталася в неділю, 1 листопада, під час першого матчу півфіналу чемпіонату бразильського штату Мінас-Жерайс між командами "Уберландія" та "Маморе".

У своєму звіті про матч арбітр Фернандо Патрік Дросгіч Модесто заявив, що заворушення почалися на початку другого тайму, коли кілька представників "Уберландії" вибігли на поле після вилучення одного зі своїх гравців.

Матч було зупинено на 40 хвилин, а потім відновлено, і "Маморе" забив гол на дев'ятій хвилині доданого часу, вивівши свою команду вперед із рахунком 3:1.

Згідно з повідомленнями бразильських ЗМІ, гравець "Маморе" Даві ображав гравців "Уберландії" під час святкування голу, що спровокувало масову бійку та призвело до багатьох червоних карток.

Загалом було видалено 43 гравці та 8 членів тренерського штабу, а також 2 члени правління "Уберландії", в результаті чого загальна кількість видалених сягнула 53.

"На 54-й хвилині другого тайму сталася масова бійка, через яку стало неможливо показати червоні картки і виконати протокол завершення матчу", - написав Дросгіч Модесто у своєму звіті.

"Тому, у зв'язку з усією метушні і відсутністю безпеки, я оголосив матч завершеним", - зазначив він.

Дросгіч Модесто додав, що була подана заява в поліцію щодо погроз на адресу арбітра, а також, що команда "Маморе" розгромила роздягальню після матчу.

Попередній світовий рекорд Гіннесса за кількістю показаних червоних карток у матчі становив 36 і був встановлений у лютому 2011 року під час матчу п'ятого дивізіону в Аргентині між "Атлетіко Клейпол" та "Вікторіано Аренас".

У середу "Уберландія" заявила, що відмовляється від матчу-відповіді пів фіналу в "жесті чесної гри", оскільки у "Маморе" не було достатньо гравців, щоб виставити команду.

Завдяки відмові від участі, "Маморе" вийшла у фінал турніру.

"Клуб також не залишився осторонь: відповідні дисциплінарні заходи щодо причетних осіб вже вжито всередині організації, оскільки спортивний розвиток - це насамперед питання особистісного зростання", - додала "Уберландія".

Футболіст “Тенерифе” Хесус де Мігель помер після зіткнення під час матчу03.11.26, 15:51 • 4798 переглядiв

Юлія Шрамко

СпортСвітУНН Lite
Reuters
Аргентина
Бразилія