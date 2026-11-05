Рекордні 53 червоні картки показали у футбольному матчі у Бразилії

Футбольний матч серед гравців до 20 років у Бразилії переріс у повний хаос: арбітру довелося показати рекордні 53 червоні картки після масової бійки. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Бійка сталася в неділю, 1 листопада, під час першого матчу півфіналу чемпіонату бразильського штату Мінас-Жерайс між командами "Уберландія" та "Маморе".

У своєму звіті про матч арбітр Фернандо Патрік Дросгіч Модесто заявив, що заворушення почалися на початку другого тайму, коли кілька представників "Уберландії" вибігли на поле після вилучення одного зі своїх гравців.

Матч було зупинено на 40 хвилин, а потім відновлено, і "Маморе" забив гол на дев'ятій хвилині доданого часу, вивівши свою команду вперед із рахунком 3:1.

Згідно з повідомленнями бразильських ЗМІ, гравець "Маморе" Даві ображав гравців "Уберландії" під час святкування голу, що спровокувало масову бійку та призвело до багатьох червоних карток.

Загалом було видалено 43 гравці та 8 членів тренерського штабу, а також 2 члени правління "Уберландії", в результаті чого загальна кількість видалених сягнула 53.

"На 54-й хвилині другого тайму сталася масова бійка, через яку стало неможливо показати червоні картки і виконати протокол завершення матчу", - написав Дросгіч Модесто у своєму звіті.

"Тому, у зв'язку з усією метушні і відсутністю безпеки, я оголосив матч завершеним", - зазначив він.

Дросгіч Модесто додав, що була подана заява в поліцію щодо погроз на адресу арбітра, а також, що команда "Маморе" розгромила роздягальню після матчу.

Попередній світовий рекорд Гіннесса за кількістю показаних червоних карток у матчі становив 36 і був встановлений у лютому 2011 року під час матчу п'ятого дивізіону в Аргентині між "Атлетіко Клейпол" та "Вікторіано Аренас".

У середу "Уберландія" заявила, що відмовляється від матчу-відповіді пів фіналу в "жесті чесної гри", оскільки у "Маморе" не було достатньо гравців, щоб виставити команду.

Завдяки відмові від участі, "Маморе" вийшла у фінал турніру.

"Клуб також не залишився осторонь: відповідні дисциплінарні заходи щодо причетних осіб вже вжито всередині організації, оскільки спортивний розвиток - це насамперед питання особистісного зростання", - додала "Уберландія".

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