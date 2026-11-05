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Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в Бразилии

Киев • УНН

 • 1606 просмотра

Матч полуфинала чемпионата штата Минас-Жерайс остановили после массовой драки. Арбитр удалил 43 игрока, 8 тренеров и 2 руководителей.

Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в Бразилии

Футбольный матч среди игроков до 20 лет в Бразилии перерос в полный хаос: арбитру пришлось показать рекордные 53 красные карточки после массовой драки. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Подробности

Драка произошла в воскресенье, 1 ноября, во время первого полуфинального матча чемпионата бразильского штата Минас-Жерайс между командами "Уберландия" и "Маморе".

В своем отчете о матче арбитр Фернандо Патрик Дросгич Модесто заявил, что беспорядки начались в начале второго тайма, когда несколько представителей "Уберландии" выбежали на поле после удаления одного из своих игроков.

Матч был остановлен на 40 минут, а затем возобновлен, и "Маморе" забил гол на девятой минуте добавленного времени, выведя свою команду вперед со счетом 3:1.

Согласно сообщениям бразильских СМИ, игрок "Маморе" Дави оскорблял игроков "Уберландии" во время празднования гола, что спровоцировало массовую драку и привело к множеству красных карточек.

Всего были удалены 43 игрока и 8 членов тренерского штаба, а также 2 члена правления "Уберландии", в результате чего общее количество удаленных достигло 53.

"На 54-й минуте второго тайма произошла массовая драка, из-за которой стало невозможно показать красные карточки и выполнить протокол завершения матча", — написал Дросгич Модесто в своем отчете.

"Поэтому в связи со всей суматохой и отсутствием безопасности я объявил матч завершенным", — отметил он.

Дросгич Модесто добавил, что в полицию было подано заявление в связи с угрозами в адрес арбитра, а также что команда "Маморе" разгромила раздевалку после матча.

Предыдущий мировой рекорд Гиннесса по количеству показанных красных карточек в матче составлял 36 и был установлен в феврале 2011 года во время матча пятого дивизиона в Аргентине между "Атлетико Клейпол" и "Викториано Аренас".

В среду "Уберландия" заявила, что отказывается от ответного полуфинального матча в "жесте честной игры", поскольку у "Маморе" не было достаточно игроков, чтобы выставить команду.

Благодаря отказу от участия "Маморе" вышла в финал турнира.

"Клуб также не остался в стороне: соответствующие дисциплинарные меры в отношении причастных лиц уже приняты внутри организации, поскольку спортивное развитие — это прежде всего вопрос личностного роста", — добавила "Уберландия".

Футболист «Тенерифе» Хесус де Мигель умер после столкновения во время матча03.11.26, 15:51 • 4806 просмотров

Юлия Шрамко

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