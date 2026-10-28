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Financial Times
Instagram
Соціальна мережа
Золото

Instagram тестує відео до 90 хвилин, щоб конкурувати з YouTube

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

Instagram тестує формат Features для відео до 90 хвилин. Спершу його випробують у Бразилії, згодом — для обраних авторів у США.

Instagram тестує відео до 90 хвилин, щоб конкурувати з YouTube

Instagram тестує новий формат відео під назвою Features, який дозволить авторам публікувати ролики тривалістю до півтори години. Платформа розраховує залучити подкастерів, коміків та інших творців довгого контенту, а також утримувати глядачів усередині застосунку. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Про початок тестування 26 жовтня оголосили керівник Instagram Адам Моссері та віцепрезидентка з продукту Тесса Лайонс. Після перших випробувань у Бразилії функція стане доступною для обраних авторів у США. Коли її запустять в інших країнах, зокрема в Німеччині, поки невідомо.

Довгі відео будуть пов’язані зі звичними Reels. Користувач зможе переглянути короткий фрагмент подкасту або шоу й перейти безпосередньо до повної версії, не виходячи з Instagram. Повноформатні ролики також планують показувати в розділі рекомендацій. Відео будуть горизонтальними — зокрема, з розрахунком на перегляд на телевізорах.

Для Instagram це не перша спроба вийти на ринок довгих відео: у 2018 році компанія запустила IGTV, але у 2022-му закрила цей сервіс. Тепер платформа знову намагається об’єднати короткі ролики й повноцінні шоу в одному застосунку.

Meta розширює "шкільну програму Instagram" на тлі посиленої уваги до безпеки підлітків29.09.26, 17:10 • 7802 перегляди

Ольга Розгон

СвітТехнології
Соціальна мережа
Bild
Бразилія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
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