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Financial Times
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Instagram тестирует видео продолжительностью до 90 минут, чтобы конкурировать с YouTube

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Instagram тестирует формат Features для видео продолжительностью до 90 минут. Сначала его опробуют в Бразилии, позднее — для избранных авторов в США.

Instagram тестирует видео продолжительностью до 90 минут, чтобы конкурировать с YouTube

Instagram тестирует новый формат видео под названием Features, который позволит авторам публиковать ролики продолжительностью до полутора часов. Платформа рассчитывает привлечь подкастеров, комиков и других создателей длинного контента, а также удерживать зрителей внутри приложения. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

О начале тестирования 26 октября объявили руководитель Instagram Адам Моссери и вице-президент по продукту Тесса Лайонс. После первых испытаний в Бразилии функция станет доступна избранным авторам в США. Когда её запустят в других странах, в частности в Германии, пока неизвестно.

Длинные видео будут связаны с привычными Reels. Пользователь сможет посмотреть короткий фрагмент подкаста или шоу и перейти непосредственно к полной версии, не выходя из Instagram. Полноформатные ролики также планируют показывать в разделе рекомендаций. Видео будут горизонтальными — в частности, с расчётом на просмотр на телевизорах.

Для Instagram это не первая попытка выйти на рынок длинных видео: в 2018 году компания запустила IGTV, но в 2022-м закрыла этот сервис. Теперь платформа снова пытается объединить короткие ролики и полноценные шоу в одном приложении.

Meta расширяет "школьную программу Instagram" на фоне повышенного внимания к безопасности подростков29.09.26, 17:10 • 7802 просмотра

Ольга Розгон

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