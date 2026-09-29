Meta расширяет "школьную программу Instagram" на фоне повышенного внимания к безопасности подростков
Киев • УНН
Meta добавила новые функции для почти 17 000 школ США. Верифицированные учащиеся получат доступ к кружкам, командам и школьным объявлениям.
Во вторник компания Meta объявила о добавлении новых функций в свою программу сотрудничества со школами в США, расширяя возможности для учебных заведений и учащихся в рамках усилий по защите подростков в интернете, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным Meta, на сегодняшний день к программе присоединились почти 17 000 школ. Компания создает новый централизованный хаб для школьных аккаунтов.
Этот шаг предпринимается на фоне повышенного внимания к влиянию платформ Meta на молодых пользователей.
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В августе Meta согласилась выплатить до 18 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия и ввести строгие ограничения на использование Facebook и Instagram подростками, чтобы урегулировать обвинения в том, что ее платформы были разработаны таким образом, чтобы вызывать у детей зависимость.
Верифицированные учащиеся школ — участниц программы получат доступ к новым функциям, в частности к каталогу кружков и команд, а также к специальным школьным "историям" (Stories) и заметкам (Notes) для объявлений.
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Компания также внедряет функции "Каналы" (Channels) и "Заметки" (Notes) для верифицированных школ, что позволит им общаться с учащимися, родителями и более широким школьным сообществом.