Meta розширює "шкільну програму Instagram" на тлі посиленої уваги до безпеки підлітків
Київ • УНН
Meta додала нові функції для майже 17 000 шкіл США. Верифіковані учні отримають доступ до гуртків, команд і шкільних оголошень.
У вівторок компанія Meta оголосила про додавання нових функцій до своєї програми співпраці зі школами в США, розширюючи можливості для навчальних закладів та учнів у межах зусиль із захисту підлітків в інтернеті, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
За даними Meta, на сьогодні до програми долучилося майже 17 000 шкіл. Компанія створює новий централізований хаб для шкільних облікових записів.
Цей крок відбувається на тлі посиленої уваги до впливу платформ Meta на молодих користувачів.
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У серпні Meta погодилася виплатити до 18 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття та запровадити суворі обмеження на користування Facebook і Instagram підлітками, щоб врегулювати звинувачення в тому, що її платформи були розроблені так, аби викликати в дітей залежність.
Учні шкіл-учасниць програми, які пройшли верифікацію, отримають доступ до нових функцій, зокрема до каталогу гуртків і команд, а також до спеціальних шкільних "історій" (Stories) і нотаток (Notes) для оголошень.
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Компанія також запроваджує функції "Канали" (Channels) та "Нотатки" (Notes) для верифікованих шкіл, що дозволить їм комунікувати з учнями, батьками та ширшою шкільною спільнотою.