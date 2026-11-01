Россия потеряла более 2000 военнослужащих за сутки войны в Украине — Генштаб
Киев • УНН
За сутки 31 октября российские войска потеряли 2 100 военнослужащих. Общие потери РФ с начала вторжения достигли около 1 590 270 человек.
В течение суток 31 октября враг потерял в войне в Украине 2 100 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 ноября достигли около 1 590 270 человек.
Напомним
В кремле заявили, что следующий раунд мирных переговоров по завершению войны россии против Украины может состояться после 4 ноября. В то же время конкретную дату встречи российская сторона пока не называет.
Трамп вдохновил Путина на эскалацию войны в Украине — Le Monde30.10.26, 01:52 • 15949 просмотров