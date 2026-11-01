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Россия потеряла более 2000 военнослужащих за сутки войны в Украине — Генштаб

Киев • УНН

 • 1562 просмотра

За сутки 31 октября российские войска потеряли 2 100 военнослужащих. Общие потери РФ с начала вторжения достигли около 1 590 270 человек.

Россия потеряла более 2000 военнослужащих за сутки войны в Украине — Генштаб

В течение суток 31 октября враг потерял в войне в Украине 2 100 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 ноября достигли около 1 590 270 человек.

Напомним

В кремле заявили, что следующий раунд мирных переговоров по завершению войны россии против Украины может состояться после 4 ноября. В то же время конкретную дату встречи российская сторона пока не называет.

Трамп вдохновил Путина на эскалацию войны в Украине — Le Monde30.10.26, 01:52 • 15949 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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