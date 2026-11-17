Вечером 17 ноября в полицию Молдовы поступило сразу несколько сообщений о падении беспилотника и звуках взрывов в муниципии Кишинёв, а также в Оргеевском и Флорештском районах. На все места выехали специалисты отдела взрывотехники для проверки информации и установления обстоятельств, передаёт УНН со ссылкой на Newsmaker.

Детали

По данным правоохранителей Молдовы, звонки от граждан начали поступать после 17:00. Так, в 17:09 поступило сообщение о том, что в лесистой местности неподалёку от села Келтуитора был слышен взрыв. Через тринадцать минут, в 17.22, поступило сообщение из Оргеевского района: гражданин заявил о падении беспилотника возле леса неподалёку от села Похорничень, уточнив, что аппарат не взорвался. Кроме того, в 17:35 жители села Верхние Кугурешты (Кухурештий-де-Сус) Флорештского района сообщили о громком хлопке.

В указанные места направили специалистов отдела взрывотехники полиции. В ведомстве призвали граждан ни в коем случае не приближаться к подозрительным объектам или их возможным обломкам, не прикасаться к ним и немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112. Подробности правоохранители пообещали сообщить позднее.

Добавим

Издание отмечает, что днём 17 ноября на фоне массированных российских атак на Украину в Молдове зафиксировали нарушение воздушного пространства. По данным министерства обороны, в 15.49 беспилотник типа "Герань-2" залетел со стороны Одесской области в направлении Тирасполя, а затем покинул территорию страны. В 16:02 тот же дрон повторно пересёк границу и направился в сторону села Малаешты Криулянского района.

Позже военные получили информацию о беспилотнике, который двигался с юга в направлении столичного сектора Ботаника. В целях безопасности в 16:27 власти полностью закрыли воздушное пространство Молдовы. В минобороны Молдовы призвали граждан при обнаружении подозрительных обломков не приближаться к ним, не пользоваться находящимся рядом мобильным телефоном и сразу звонить в службу 112.

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