рф вдарила по харчовому підприємству у Дніпрі, атакувала промисловість на Одещині та у Чернігові

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росія з ранку 16 листопада атакувала низку підприємств, у тому числі харчової промисловості, у Дніпрі, на Одещині та у Чернігові. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевих військових адміністрацій.

Дніпро

Як зазначив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, ворог сьогодні не припиняє атак на Дніпро. Є влучання у різних районах міста. Зайнялися пожежі на підприємствах.

"Сьогодні ворог дуже щільно атакує область", - вказав Ганжа в ефірі телемарафону.

"Ворог атакував підприємство харчової промисловості у Дніпрі.Там зайнялася пожежа", - повідомив зокрема Ганжа після 11 години 16 листопада.

"Зараз проходить ліквідація наслідків. Це дійсно так, ворог ударив по одній із своїх цілей - це промислове підприємство. (...) Є дійсно влучання, іде ліквідація наслідків. Більше подробиць поки немає", - заявив Ганжа опівдні 16 листопада.

Як пише "Радіо Свобода", в американській компанії Bunge, якій належить завод із виробництва олії "Олейна", підтвердили удар по підприємству. За даними власника, поранених серед співробітників немає.

Повідомляючи про наслідки атаки рф Ганжа зазначив у соцмережах, що "13 людей дістали поранень через ранкову атаку росіян по одній з автодоріг у Дніпрі. Одна людина загинула. 10 людей залишаються у лікарнях. Двоє чоловіків 26 та 47 років у тяжкому стані. Обидва мають черепно-мозкові травми. Серед постраждалих – 16-річний хлопець. Він лікуватиметься амбулаторно".

Одеська область

"Ворог завдав серію ударів по обʼєктах цивільної інфраструктури області. На цю хвилину відомо про двох постраждалих. Під удар потрапили підприємства агрологістики та пакувальної промисловості. На місцях працюють всі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються", - зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах після 11 години 16 листопада.

Перед цим він повідомляв, що "вночі російські війська вчергове масовано атакували Одещину. Є пошкодження інфраструктурних обʼєктів. Внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль пошкоджено кілька приватних будинків. У будівлях вибито скління. Також спалахнули пожежі. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби".

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Чернігів

"Ворог атакував 2 підприємства міста. На жаль, внаслідок атаки загинуло 2 людини", - вказав у соцмережах 16 листопада близько 13 години голова Чернігівської МВА Дмитро Брижанський.