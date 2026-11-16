рф ударила по пищевому предприятию в Днепре, атаковала промышленность в Одесской области и Чернигове
Киев • УНН
Российские удары повредили предприятия и гражданскую инфраструктуру в трех регионах. В Днепре погиб человек, в Чернигове — двое.
россия с утра 16 ноября атаковала ряд предприятий, в том числе пищевой промышленности, в Днепре, Одесской области и Чернигове. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных военных администраций.
Днепр
Как отметил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, враг сегодня не прекращает атак на Днепр. Есть попадания в разных районах города. Начались пожары на предприятиях.
"Сегодня враг очень плотно атакует область", — указал Ганжа в эфире телемарафона.
"Враг атаковал предприятие пищевой промышленности в Днепре. Там начался пожар", — сообщил, в частности, Ганжа после 11 часов 16 ноября.
"Сейчас проходит ликвидация последствий. Это действительно так, враг ударил по одной из своих целей — это промышленное предприятие. (...) Есть действительно попадания, идет ликвидация последствий. Больше подробностей пока нет", — заявил Ганжа в полдень 16 ноября.
Как пишет "Радио Свобода", в американской компании Bunge, которой принадлежит завод по производству масла "Олейна", подтвердили удар по предприятию. По данным владельца, раненых среди сотрудников нет.
Сообщая о последствиях атаки рф, Ганжа отметил в соцсетях, что "13 человек получили ранения из-за утренней атаки россиян по одной из автодорог в Днепре. Один человек погиб. 10 человек остаются в больницах. Двое мужчин 26 и 47 лет находятся в тяжелом состоянии. Оба имеют черепно-мозговые травмы. Среди пострадавших — 16-летний парень. Он будет лечиться амбулаторно".
Одесская область
"Враг нанес серию ударов по объектам гражданской инфраструктуры области. На эту минуту известно о двух пострадавших. Под удар попали предприятия агрологистики и упаковочной промышленности. На местах работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются", — отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях после 11 часов 16 ноября.
До этого он сообщал, что "ночью российские войска в очередной раз массированно атаковали Одесскую область. Есть повреждения инфраструктурных объектов. В результате падения обломков и взрывных волн повреждено несколько частных домов. В зданиях выбито остекление. Также вспыхнули пожары. Предварительно, обошлось без пострадавших. Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы".
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Чернигов
"Враг атаковал 2 предприятия города. К сожалению, в результате атаки погибли 2 человека", — указал в соцсетях 16 ноября около 13 часов глава Черниговской МВА Дмитрий Брыжанский.