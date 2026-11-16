рф ударила по пищевому предприятию в Днепре, атаковала промышленность в Одесской области и Чернигове

$45.430.0450.220.12
ukenru
12:06 • 3244 просмотра
Генерал-майор СБУ Дука в среду выступит на заседании ВСК Верховной рады — нардеп Гончаренко
12:04 • 3540 просмотра
ЕС ввёл новые санкции против россии в отношении 113 лиц и структур - под ударом НПЗ, банки рф, теневой флот и не только
Эксклюзив
11:15 • 13686 просмотра
Увольнение женщины-военнослужащей: имеет ли значение, от какого брака родился ребенок?
Эксклюзив
10:55 • 12956 просмотра
Строительство фортификаций: прокуратура с начала года вернула государству почти 300 млн гривен неиспользованных авансовых платежей
10:00 • 18442 просмотра
ЕС одобрил рекордный транш Украине почти на 8 миллиардов евро
09:17 • 17095 просмотра
Китай, россия и США отказались согласовывать повестку саммита Си, путина и Трампа - СМИ
08:20 • 20226 просмотра
В ЕС определились со способом предоставить Украине еще €45 млрд - FT
07:00 • 21134 просмотра
В оккупированном Крыму зафиксировали удар по Крымскому мосту и ограничения движения
16 ноября, 05:59 • 25351 просмотра
Ночь взрывов и пожаров в россии и на оккупированных территориях — какие регионы атакованы и что оказалось под ударом
16 ноября, 05:34 • 23065 просмотра
Китай официально подтвердил встречу Трампа, Путина и Си 19 ноября — стало известно, что обсудят лидеры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
5.4м/с
59%
755мм
Популярные новости
Джонни Депп вернулся на вершину кинопроката впервые за 8 лет — новый фильм уже собрал $42 млн16 ноября, 03:05 • 24744 просмотра
Звёзды могут исчезнуть с ночного неба из-за космических дата-центров — учёные предупредили об угрозе16 ноября, 04:05 • 23174 просмотра
В Испании нашли древние гробницы с золотом, серебром и африканской слоновой костью16 ноября, 05:05 • 21129 просмотра
Вспышка Эболы в Конго почти вышла из-под контроля — более 5500 погибших за 6 месяцев16 ноября, 05:52 • 17888 просмотра
В Дании воры, угрожая, украли из магазина коллекционные карточки Pokémon на €130 00010:31 • 10090 просмотра
публикации
За работу под обстрелами предлагают особые льготы: кто сможет получить двойной стаж и компенсацию коммунальных услуг12:15 • 720 просмотра
Увольнение женщины-военнослужащей: имеет ли значение, от какого брака родился ребенок?
Эксклюзив
11:15 • 13667 просмотра
Как защитить жилище от негативной энергии: народные приметы, обереги и древние способы очищения дома15 ноября, 15:00 • 61083 просмотра
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации15 ноября, 08:06 • 77720 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 93694 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Си Цзиньпин
Эмманюэль Макрон
Марин Ле Пен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
В Дании воры, угрожая, украли из магазина коллекционные карточки Pokémon на €130 00010:31 • 10379 просмотра
Вспышка Эболы в Конго почти вышла из-под контроля — более 5500 погибших за 6 месяцев16 ноября, 05:52 • 18177 просмотра
В Испании нашли древние гробницы с золотом, серебром и африканской слоновой костью16 ноября, 05:05 • 21408 просмотра
Звёзды могут исчезнуть с ночного неба из-за космических дата-центров — учёные предупредили об угрозе16 ноября, 04:05 • 23444 просмотра
Джонни Депп вернулся на вершину кинопроката впервые за 8 лет — новый фильм уже собрал $42 млн16 ноября, 03:05 • 25023 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Financial Times
Бильд
FAB-500

рф ударила по пищевому предприятию в Днепре, атаковала промышленность в Одесской области и Чернигове

Киев • УНН

 • 1498 просмотра

Российские удары повредили предприятия и гражданскую инфраструктуру в трех регионах. В Днепре погиб человек, в Чернигове — двое.

рф ударила по пищевому предприятию в Днепре, атаковала промышленность в Одесской области и Чернигове
фото иллюстративное

россия с утра 16 ноября атаковала ряд предприятий, в том числе пищевой промышленности, в Днепре, Одесской области и Чернигове. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных военных администраций.

Днепр

Как отметил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, враг сегодня не прекращает атак на Днепр. Есть попадания в разных районах города. Начались пожары на предприятиях. 

"Сегодня враг очень плотно атакует область", — указал Ганжа в эфире телемарафона.

"Враг атаковал предприятие пищевой промышленности в Днепре. Там начался пожар", — сообщил, в частности, Ганжа после 11 часов 16 ноября.

"Сейчас проходит ликвидация последствий. Это действительно так, враг ударил по одной из своих целей — это промышленное предприятие. (...) Есть действительно попадания, идет ликвидация последствий. Больше подробностей пока нет", — заявил Ганжа в полдень 16 ноября.

Как пишет "Радио Свобода", в американской компании Bunge, которой принадлежит завод по производству масла "Олейна", подтвердили удар по предприятию. По данным владельца, раненых среди сотрудников нет.

Сообщая о последствиях атаки рф, Ганжа отметил в соцсетях, что "13 человек получили ранения из-за утренней атаки россиян по одной из автодорог в Днепре. Один человек погиб. 10 человек остаются в больницах. Двое мужчин 26 и 47 лет находятся в тяжелом состоянии. Оба имеют черепно-мозговые травмы. Среди пострадавших — 16-летний парень. Он будет лечиться амбулаторно".

Одесская область

"Враг нанес серию ударов по объектам гражданской инфраструктуры области. На эту минуту известно о двух пострадавших. Под удар попали предприятия агрологистики и упаковочной промышленности. На местах работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются", — отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях после 11 часов 16 ноября.

До этого он сообщал, что "ночью российские войска в очередной раз массированно атаковали Одесскую область. Есть повреждения инфраструктурных объектов. В результате падения обломков и взрывных волн повреждено несколько частных домов. В зданиях выбито остекление. Также вспыхнули пожары. Предварительно, обошлось без пострадавших. Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы".

россия вновь атаковала энергетику: без света часть шести областей16.11.26, 11:55 • 2204 просмотра

Чернигов

"Враг атаковал 2 предприятия города. К сожалению, в результате атаки погибли 2 человека", — указал в соцсетях 16 ноября около 13 часов глава Черниговской МВА Дмитрий Брыжанский.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Взрывы
Пожары
Дорожно-транспортное происшествие
Воздушная тревога
Война в Украине
Радио Свобода
Олег Кипер
Одесская область
Днепр (город)
Чернигов