россия вновь атаковала энергетику: без света часть шести областей

россия ночью и утром 16 ноября продолжила атаки на энергетику Украины. Отключения электроэнергии зафиксированы в 6 областях. За прошлую неделю зафиксировано 116 ударов рф по энергетике и нефтегазовому сектору. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Вражеские атаки

"Ночью и утром россия продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Тернопольской и Черкасской областях", — сообщили в Минэнерго.

В Одесской области, по данным ДТЭК, "враг атаковал объекты ДТЭК. Без света остаются более 52,2 тысячи семей".

"Утром 16 ноября враг снова атаковал энергетические объекты ДТЭК на севере Одесской области. Из-за обстрелов без света остались 52,2 тысячи семей. Также повреждена производственная площадка компании. В здании выбиты окна, повреждены потолки и двери. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением оборудования", — сообщили в ДТЭК 16 ноября.

Энергетики, как отмечается, работают над максимально быстрым восстановлением электроснабжения. Работы продолжаются во всех регионах, где позволяет ситуация с безопасностью.

"В течение прошлой недели россия 116 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. Всего зафиксирован 161 инцидент, приведший к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры", — отметили в Минэнерго.

Графики

В большинстве регионов Украины, как сообщается, действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности. Из-за постоянных российских атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться.

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