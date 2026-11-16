рф атаковала Украину 158 дронами - среди уничтоженных 71% из реактивных

россия в ночь на 16 ноября нанесла удар по Украине 158 дронами. 131 из них сбиты или подавлены, в том числе 71% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Сколько дронов и откуда выпустила рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 ноября (с 18:00 15 ноября) противник атаковал:

158 ударными БПЛА типа Shahed (77 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия»;

с направлений: Орёл, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ АР Крым — Чауда, Гвардейское.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 131 вражеский БПЛА типа Shahed (55 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов. Несколько ударных беспилотников ещё в воздухе, боевая работа продолжается — сообщили в ВС ВСУ.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 19 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 11 локациях.

Снова тысячи солдат, десятки артсистем и сотни единиц техники — Генштаб сообщил о потерях россиян за сутки