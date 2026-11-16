рф атаковала Украину 158 дронами - среди уничтоженных 71% из реактивных
Киев • УНН
В ночь на 16 ноября россия запустила по Украине 158 дронов с разных направлений. ПВО сбила или подавила 131 беспилотник.
россия в ночь на 16 ноября нанесла удар по Украине 158 дронами. 131 из них сбиты или подавлены, в том числе 71% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Сколько дронов и откуда выпустила рф
По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 ноября (с 18:00 15 ноября) противник атаковал:
- 158 ударными БПЛА типа Shahed (77 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия»;
- с направлений: Орёл, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ АР Крым — Чауда, Гвардейское.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 131 вражеский БПЛА типа Shahed (55 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов. Несколько ударных беспилотников ещё в воздухе, боевая работа продолжается
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 19 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 11 локациях.
Снова тысячи солдат, десятки артсистем и сотни единиц техники — Генштаб сообщил о потерях россиян за сутки16.11.26, 07:18 • 1722 просмотра