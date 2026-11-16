рф атакувала Україну 158 дронами - серед знищених 71% з реактивних

росія у ніч на 16 листопада вдарила по Україні 158 дронами. 131 з них збито або придушено, у тому числі 71% реактивних. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Скільки дронів і звідки випустила рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 листопада (з 18:00 15 листопада) противник атакував:

158 ударними БпЛА типу Shahed (77 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія";

із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ АР Крим – Чауда, Гвардійське.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed (55 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває - повідомили у ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

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