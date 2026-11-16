рф атакувала Україну 158 дронами - серед знищених 71% з реактивних

$45.430.0450.220.12
ukenru
07:00 • 7718 перегляди
В окупованому Криму фіксують удар по Кримському мосту і обмеження руху
05:59 • 16822 перегляди
Ніч вибухів і пожеж у росії та на окупованих територіях – які регіони атаковано та що опинилося під ударом
05:34 • 17046 перегляди
Китай офіційно підтвердив зустріч Трампа, путіна та Сі 19 листопада – стало відомо, що обговорять лідери
04:16 • 19717 перегляди
Фон дер Ляєн пояснила як саме і в якому форматі Європа долучиться до переговорів України та росії
03:38 • 20923 перегляди
У росії засудили чоловіка до 14 років колонії за фото могил військових – так кремль приховує втрати у війні
02:56 • 17625 перегляди
росія вперше показала наземний запуск ракети "Бандероль" – експерти пояснили нову загрозу для України
16 листопада, 02:17 • 16393 перегляди
Келлог запропонував можливий сценарій припинення вогню в Україні вздовж нинішньої лінії фронту
16 листопада, 01:17 • 19998 перегляди
У росії та на ТОТ лунають вибухи: призупинено автомобільний рух в напрямку москви
16 листопада, 00:16 • 14837 перегляди
У Варшаві розслідують осквернення пам'ятників із написами "Слава УПА" – Україна підозрює російську провокацію
15 листопада, 23:16 • 14709 перегляди
В мережі показали супутникові фото наслідків атаки на російський порт усть-лугаVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
5.6м/с
67%
757мм
Популярнi новини
Кейт Міддлтон оголосила тему щорічного різдвяного концерту у Вестмінстерському абатстві15 листопада, 23:05 • 13894 перегляди
Леонардо Ді Капріо відсвяткував 52-річчя з Аль Пачіно, Джеффом Безосом та іншими зірками ГоллівудуPhoto16 листопада, 00:06 • 14735 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо разом з'явилися на благодійному вечорі в Голлівуді16 листопада, 01:06 • 12502 перегляди
Філ Коллінз розплакався під час церемонії в Голлівуді – донька підтримала легендарного музиканта16 листопада, 02:05 • 9064 перегляди
Джонні Депп повернувся на вершину кінопрокату вперше за 8 років – новий фільм вже зібрав $42 млн03:05 • 8122 перегляди
Публікації
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15 листопада, 15:00 • 48484 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації15 листопада, 08:06 • 64704 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 82094 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 70967 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 82189 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Крим
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Спалах Еболи в Конго майже вийшов з-під контролю – понад 5500 загиблих за 6 місяців05:52 • 4826 перегляди
В Іспанії знайшли стародавні гробниці із золотом, сріблом та африканською слоновою кісткою05:05 • 5618 перегляди
Зорі можуть зникнути з нічного неба через космічні дата-центри – вчені попередили про загрозу04:05 • 6780 перегляди
Джонні Депп повернувся на вершину кінопрокату вперше за 8 років – новий фільм вже зібрав $42 млн03:05 • 8184 перегляди
Філ Коллінз розплакався під час церемонії в Голлівуді – донька підтримала легендарного музиканта16 листопада, 02:05 • 9130 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
ChatGPT
Золото
Starlink

рф атакувала Україну 158 дронами - серед знищених 71% з реактивних

Київ • УНН

 • 1994 перегляди

У ніч на 16 листопада росія запустила по Україні 158 дронів із різних напрямків. ППО збила або придушила 131 безпілотник.

рф атакувала Україну 158 дронами - серед знищених 71% з реактивних

росія у ніч на 16 листопада вдарила по Україні 158 дронами. 131 з них збито або придушено, у тому числі 71% реактивних. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Скільки дронів і звідки випустила рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 листопада (з 18:00 15 листопада) противник атакував:

  • 158 ударними БпЛА типу Shahed (77 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія";
    • із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ АР Крим – Чауда, Гвардійське.

      Як відпрацювала ППО

      Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

      За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed (55 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває

      - повідомили у ПС ЗСУ.

      Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

      Знову тисячі солдатів, десятки артсистем і сотні одиниць техніки - Генштаб повідомив про втрати росіян за добу16.11.26, 07:18 • 2786 переглядiв

      Юлія Шрамко

      Війна в Україні
      Повітряна тривога
      Війна в Україні
      Курськ
      Повітряні сили Збройних сил України
      Крим
      Україна