В Україні за 10 місяців у ДТП загинули 2378 людей: яка причина найпоширеніша
Київ • УНН
За січень–жовтень у ДТП загинули 2378 людей, зокрема 184 дитини, і травмувалися 26308. Найчастіша причина смертей - перевищення швидкості.
За даними патрульної поліції, з січня по жовтень в Україні внаслідок ДТП загинули 2378 осіб, з них 184 дитини, та було травмовано 26308 людей. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.
Деталі
Загальна кількість ДТП з загиблими та/або травмованими - 21019 випадків. Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху (1322 особи).
Іншою причиною, за кількістю загиблих, є порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов’язане з перестроюванням (153 особи).
На третьому місці цієї сумної статистики - виїзд на смугу зустрічного руху, не пов’язаний з обгоном (125 осіб). Найбільша кількість ДТП траплялась між 17 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня була субота.
Нагадаємо
Із 16 листопада "фантоми" контролюватимуть швидкість і небезпечні порушення ПДР на дорогах Львівської та Одеської областей.