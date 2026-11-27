В Украине за 10 месяцев в ДТП погибли 2378 человек: какая причина наиболее распространённая
Киев • УНН
За январь–октябрь в ДТП погибли 2378 человек, в том числе 184 ребёнка, и получили травмы 26308. Самая частая причина смертей — превышение скорости.
По данным патрульной полиции, с января по октябрь в Украине в результате ДТП погибли 2378 человек, из них 184 ребенка, а 26308 человек получили травмы. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.
Детали
Общее количество ДТП с погибшими и/или пострадавшими — 21019 случаев. Чаще всего в ДТП погибали из-за превышения скорости (1322 человека).
Другой причиной по количеству погибших стало нарушение правил при изменении направления движения, не связанное с перестроением (153 человека).
На третьем месте этой печальной статистики — выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (125 человек). Наибольшее количество ДТП происходило между 17 и 19 часами, а самым опасным днем недели была суббота.
Напомним
С 16 ноября «фантомы» будут контролировать скорость и опасные нарушения ПДД на дорогах Львовской и Одесской областей.