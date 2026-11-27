По данным патрульной полиции, с января по октябрь в Украине в результате ДТП погибли 2378 человек, из них 184 ребенка, а 26308 человек получили травмы. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.

Детали

Общее количество ДТП с погибшими и/или пострадавшими — 21019 случаев. Чаще всего в ДТП погибали из-за превышения скорости (1322 человека).

Другой причиной по количеству погибших стало нарушение правил при изменении направления движения, не связанное с перестроением (153 человека).

На третьем месте этой печальной статистики — выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (125 человек). Наибольшее количество ДТП происходило между 17 и 19 часами, а самым опасным днем недели была суббота.

Напомним

С 16 ноября «фантомы» будут контролировать скорость и опасные нарушения ПДД на дорогах Львовской и Одесской областей.