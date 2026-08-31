путін прагне продовження війни, але вересень може змінити багато - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що свідчення розвідок кажуть, що російський диктатор володимир путін прагне продовження війни. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Щойно говорили з представниками Президента Америки – зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вони готуються до зустрічей та відповідної комунікації з російською стороною. Та до візиту в Україну. Ми обговорили наші позиції. Я поінформував Стіва й Джареда по зміні в ситуації тут, в Україні, – на фронті та з російськими атаками - сказав Зеленський.

Він зазначив, що обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати росію вийти на курс до завершення війни.

Треба, щоб настрій був відповідний у москві, у путіна, – настрій завершувати, а не воювати. Зараз поки що, на жаль, усі свідчення розвідок – і наших, і партнерів, – усі сигнали з росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть уже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би із зупинкою війни по лінії зіткнення. Ми побачимо, що вдасться представникам президента Америки. Вересень може змінити багато, і треба, щоб ми разом із партнерами зробили все для захисту людей, для захисту життя і для миру - додав Зеленський.

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