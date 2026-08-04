Электронное удостоверение ветерана в "Дії" получил 1 миллион украинских защитников
Киев • УНН
Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что электронное удостоверение ветерана в приложении "Дія" уже получили 1 миллион украинских защитников и защитниц. После подтверждения статуса в Едином государственном реестре ветеранов войны, ветераны могут пользоваться всеми государственными услугами и льготами без ожидания бумажного удостоверения.
Электронное удостоверение ветерана в приложении «Дія» уже получили 1 миллион украинских Защитников и Защитниц. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.
Детали
По словам премьера, после подтверждения статуса в Едином государственном реестре ветеранов войны ветеран получает е-Удостоверение в приложении и может пользоваться всеми государственными услугами и льготами без ожидания бумажного удостоверения.
Как добавить е-Удостоверение?
Когда ваш статус уже внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ) – откройте приложение «Дія».
Если у вас есть ID-карта или заграничный паспорт в «Дії», нажмите «Добавить документ» и выберите «Удостоверение ветерана». Фото для е-Удостоверения автоматически подтянется из этих документов, чтобы удостоверение корректно отображалось в приложении.
Также в приложении доступно удобное цифровое пространство Ветеран PRO, разработанное с Министерством цифровой трансформации Украины. Там каждый может быстро найти нужную услугу, разобраться в процедурах и понять, что именно государство предлагает для поддержки.
Вы выбираете свой статус — и система автоматически формирует персональный маршрут: от получения документов до обучения, работы, лечения или открытия собственного дела.