Электронное удостоверение ветерана в "Дії" получил 1 миллион украинских защитников

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что электронное удостоверение ветерана в приложении "Дія" уже получили 1 миллион украинских защитников и защитниц. После подтверждения статуса в Едином государственном реестре ветеранов войны, ветераны могут пользоваться всеми государственными услугами и льготами без ожидания бумажного удостоверения.