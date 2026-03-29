Атака БПЛА рф на Миколаївщину - у лікарні померла 13-річна дівчинка

У лікарні Миколаївської області внаслідок російської атаки померла 13-річна дівчинка. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Окупанти атакували область впродовж дня та вночі 28 березня безпілотниками типу "Shahed".

У Воскресенській громаді Миколаївського району унаслідок атаки та падіння уламків БПЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десять людей - дві жінки віком 40 та 18 років, пʼять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років - заявив Кім.

Всіх постраждалих було госпіталізовано.

На ранок 29 березня 40-річна жінка та двоє дівчат 13 й 15 років перебувають у тяжкому стані, інші шестеро постраждалих дітей - у стані середньої тяжкості. Пошкоджено три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль - додав Віталій Кім.

У Вознесенському районі було пошкоджено вікна навчального закладу та лінію електропередач. Частково знеструмлено один із населених пунктів району. Постраждалих немає.

