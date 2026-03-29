Атака БПЛА рф на Николаевскую область – в больнице умерла 13-летняя девочка

В больнице Николаевской области в результате российской атаки умерла 13-летняя девочка. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Оккупанты атаковали область в течение дня и ночью 28 марта беспилотниками типа "Shahed".

В Воскресенской общине Николаевского района в результате атаки и падения обломков БПЛА на территории общественного места отдыха пострадали десять человек - две женщины в возрасте 40 и 18 лет, пять девушек и трое парней в возрасте от 10 до 16 лет - заявил Ким.

Все пострадавшие были госпитализированы.

На утро 29 марта 40-летняя женщина и две девочки 13 и 15 лет находятся в тяжелом состоянии, остальные шестеро пострадавших детей - в состоянии средней тяжести. Повреждены три частных домовладения, три магазина и автомобиль - добавил Виталий Ким.

В Вознесенском районе были повреждены окна учебного заведения и линия электропередач. Частично обесточен один из населенных пунктов района. Пострадавших нет.

В воскресенье, 29 марта, в результате российского удара дроном по Херсону погибла женщина, и травмирован мужчина.