Дрон рф атакував автомобіль у Херсоні 29 березня - є загибла та поранений
Київ • УНН
Внаслідок влучання ворожого безпілотника в легкове авто загинула жінка та травмовано чоловіка. Рятувальники ліквідували пожежу попри ризик повторних атак.
У неділю, 29 березня, внаслідок російського удару дроном по Херсону загинула жінка, та травмовано чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Ворожий дрон влучив у легковий автомобіль в одному з районів міста, виникла пожежа. Попри небезпеку повторних російських атак, рятувальники ліквідували пожежу.
29 березня російські війська вдарили по Харкову бойовим дроном. Влучання сталося в Холодногірському районі. Руйнувань зазнав приватний будинок. Наразі відомо про двох постраждалих містян.