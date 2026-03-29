росія атакувала ударним дроном Харків 29 березня - є постраждалі
Київ • УНН
У Холодногірському районі пошкоджено приватний будинок та господарську споруду. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей та понівечено автомобіль.
У неділю, 29 березня, зс рф вдарили по Харкову бойовим дроном. Про це у своєму Telegram-каналі написав міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
Влучання сталося в Холодногірському районі. Руйнувань зазнав приватний будинок. Наразі відомо про двох постраждалих містян.
Своєю чергою голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов уточнив: постраждала також господарська споруда на території ще одного приватного будинку.
Також дрон, що вибухнув, пошкодив легковий автомобіль. На місці зараз працюють рятувальники.
Нагадаємо
У ніч на 29 березня росіяни завдали ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки було пошкоджено обʼєкт енергетики. Один з дронів влучив у приватний житловий будинок, частково зруйнувавши фасад.