росія атакувала ударним дроном Харків 29 березня - є постраждалі

У неділю, 29 березня, зс рф вдарили по Харкову бойовим дроном. Про це у своєму Telegram-каналі написав міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Влучання сталося в Холодногірському районі. Руйнувань зазнав приватний будинок. Наразі відомо про двох постраждалих містян.

Своєю чергою голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов уточнив: постраждала також господарська споруда на території ще одного приватного будинку.

Також дрон, що вибухнув, пошкодив легковий автомобіль. На місці зараз працюють рятувальники.

У ніч на 29 березня росіяни завдали ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки було пошкоджено обʼєкт енергетики. Один з дронів влучив у приватний житловий будинок, частково зруйнувавши фасад.