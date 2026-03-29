россия атаковала ударным дроном Харьков 29 марта - есть пострадавшие

В воскресенье, 29 марта, вс рф ударили по Харькову боевым дроном. Об этом в своем Telegram-канале написал городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Попадание произошло в Холодногорском районе. Разрушениям подвергся частный дом. Сейчас известно о двух пострадавших горожанах.

В свою очередь глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов уточнил: пострадала также хозяйственная постройка на территории еще одного частного дома.

Также взорвавшийся дрон повредил легковой автомобиль. На месте сейчас работают спасатели.

В ночь на 29 марта россияне нанесли удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки был поврежден объект энергетики. Один из дронов попал в частный жилой дом, частично разрушив фасад.