Дрон рф атаковал автомобиль в Херсоне 29 марта - есть погибшая и раненый
Киев • УНН
В результате попадания вражеского беспилотника в легковой автомобиль погибла женщина и травмирован мужчина. Спасатели ликвидировали пожар, несмотря на риск повторных атак.
В воскресенье, 29 марта, в результате российского удара дроном по Херсону погибла женщина и травмирован мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Вражеский дрон попал в легковой автомобиль в одном из районов города, возник пожар. Несмотря на опасность повторных российских атак, спасатели ликвидировали пожар.
29 марта российские войска ударили по Харькову боевым дроном. Попадание произошло в Холодногорском районе. Разрушениям подвергся частный дом. В настоящее время известно о двух пострадавших горожанах.