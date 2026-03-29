Дрон рф атаковал автомобиль в Херсоне 29 марта - есть погибшая и раненый

В воскресенье, 29 марта, в результате российского удара дроном по Херсону погибла женщина и травмирован мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Вражеский дрон попал в легковой автомобиль в одном из районов города, возник пожар. Несмотря на опасность повторных российских атак, спасатели ликвидировали пожар.

Напомним

29 марта российские войска ударили по Харькову боевым дроном. Попадание произошло в Холодногорском районе. Разрушениям подвергся частный дом. В настоящее время известно о двух пострадавших горожанах.