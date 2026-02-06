Кім: військові інновації стануть рушієм економічного зростання та процвітання України

Військово-технічна сфера має стати рушієм економічного зростання та повоєнного процвітання України. Таке переконання висловив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своїй статті для південнокорейського видання The Korea Times, передає УНН.

Війна довела, що перемагає той, хто швидше адаптується. Південна Корея добре знає цю логіку: Samsung, Hyundai та LG стали світовими лідерами завдяки гнучкості, сміливим інженерним рішенням та швидким інноваціям. Україна переживає подібний процес у своїх військових інноваціях

За його словами, у Миколаєві, Харкові, Дніпрі та інших містах виникла унікальна екосистема військових технологій, яка функціонує як "прискорювач воєнного часу".

У Миколаєві інженери перетворюють комерційні дрони на високоточні системи із захищеним зв'язком лише за кілька місяців. У Харкові розробляють та випробовують на передовій наземні роботизовані платформи для евакуації та логістики, які буквально одразу проходять випробування на фронті. У Дніпрі масштабно працює локалізоване виробництво FPV дронів. Цикл "ідея — тестування — коригування — впровадження" скоротився до тижнів

Він нагадав, як у 1960–80-х роках технологічні гіганти Samsung та Hyundai розвивалися однаково - завдяки навчанню, швидкій адаптації та інженерній сміливості.

Для обох наших країн технології є інструментом національної безпеки. Важливо, що багато українських інновацій мають подвійне призначення: від робототехніки та автономії до безпечного зв'язку та систем безпеки цивільного населення. Саме так військові інновації стають рушійною силою економічного зростання, що відображає досвід Південної Кореї