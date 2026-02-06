$43.140.03
Ексклюзив
16:00 • 1078 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 3778 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 4676 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 7606 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 9102 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 19810 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16504 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19322 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 61515 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 53764 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
Кім: військові інновації стануть рушієм економічного зростання та процвітання України

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що військово-технічна сфера стане рушієм економічного зростання України. Він зазначив, що в Миколаєві, Харкові та Дніпрі виникла унікальна екосистема військових технологій.

Кім: військові інновації стануть рушієм економічного зростання та процвітання України

Військово-технічна сфера має стати рушієм економічного зростання та повоєнного процвітання України. Таке переконання висловив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своїй статті для південнокорейського видання The Korea Times, передає УНН.

Війна довела, що перемагає той, хто швидше адаптується. Південна Корея добре знає цю логіку: Samsung, Hyundai та LG стали світовими лідерами завдяки гнучкості, сміливим інженерним рішенням та швидким інноваціям. Україна переживає подібний процес у своїх військових інноваціях 

- розповів Кім.

За його словами, у Миколаєві, Харкові, Дніпрі та інших містах виникла унікальна екосистема військових технологій, яка функціонує як "прискорювач воєнного часу".

У Миколаєві інженери перетворюють комерційні дрони на високоточні системи із захищеним зв'язком лише за кілька місяців. У Харкові розробляють та випробовують на передовій наземні роботизовані платформи для евакуації та логістики, які буквально одразу проходять випробування на фронті. У Дніпрі масштабно працює локалізоване виробництво FPV дронів. Цикл "ідея — тестування — коригування — впровадження" скоротився до тижнів 

- наголосив посадовець.

Він нагадав, як у 1960–80-х роках технологічні гіганти Samsung та Hyundai розвивалися однаково - завдяки навчанню, швидкій адаптації та інженерній сміливості.

Для обох наших країн технології є інструментом національної безпеки. Важливо, що багато українських інновацій мають подвійне призначення: від робототехніки та автономії до безпечного зв'язку та систем безпеки цивільного населення. Саме так військові інновації стають рушійною силою економічного зростання, що відображає досвід Південної Кореї 

- резюмував Віталій Кім.

Лілія Подоляк

ПолітикаТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпро (місто)
Hyundai
Віталій Кім
Південна Корея
Україна
Миколаїв
Харків