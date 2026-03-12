У Миколаєві пролунали вибухи, ворог атакує дронами
Київ • УНН
Миколаїв зазнав атаки російських безпілотників, у місті пролунали вибухи. Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що обійшлося без постраждалих.
Миколаїв сьогодні зазнав атаки рф дронами, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Деталі
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу російських дронів для Миколаєва, місцеві пабліки повідомляли про вибухи, а потім, незадовго до 13 години, Кім вказав, що у місті "дивом без постраждалих".
Загроза дронів для Миколаєва продовжувалася і після 13 години.
"Чутно вибух! Загроза дронів!" - написав у соцмережах Сєнкевич.
