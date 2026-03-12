В Николаеве прогремели взрывы, враг атакует дронами

Николаев сегодня подвергся атаке рф дронами, сообщил мэр города Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе российских дронов для Николаева, местные паблики сообщали о взрывах, а затем, незадолго до 13 часов, Ким указал, что в городе "чудом без пострадавших".

Угроза дронов для Николаева продолжалась и после 13 часов.

"Слышен взрыв! Угроза дронов!" - написал в соцсетях Сенкевич.

77 из 94 российских дронов обезврежены над Украиной