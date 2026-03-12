В Николаеве прогремели взрывы, враг атакует дронами
Киев • УНН
Николаев подвергся атаке российских беспилотников, в городе прогремели взрывы. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что обошлось без пострадавших.
Николаев сегодня подвергся атаке рф дронами, сообщил мэр города Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе российских дронов для Николаева, местные паблики сообщали о взрывах, а затем, незадолго до 13 часов, Ким указал, что в городе "чудом без пострадавших".
Угроза дронов для Николаева продолжалась и после 13 часов.
"Слышен взрыв! Угроза дронов!" - написал в соцсетях Сенкевич.
