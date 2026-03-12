77 из 94 российских дронов обезврежены над Украиной
Киев • УНН
Силы ПВО обезвредили 77 беспилотников различных типов на севере, юге и востоке. Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА, воздушная атака врага продолжается.
россия ночью запустила по Украине 94 дрона, 77 из них обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 марта (с 18:00 11 марта) противник атаковал 94 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, более 60 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 77 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
В результате атаки российского БПЛА в Черниговской области погиб ребенок12.03.2026, 07:51 • 1982 просмотра