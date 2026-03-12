$43.860.0351.040.33
ukenru
Эксклюзив
07:14 • 380 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 14470 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 33554 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 34826 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 30196 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 37115 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 33969 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 39128 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 34861 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 45164 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
77 из 94 российских дронов обезврежены над Украиной

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Силы ПВО обезвредили 77 беспилотников различных типов на севере, юге и востоке. Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА, воздушная атака врага продолжается.

77 из 94 российских дронов обезврежены над Украиной

россия ночью запустила по Украине 94 дрона, 77 из них обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 марта (с 18:00 11 марта) противник атаковал 94 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, более 60 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 77 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

В результате атаки российского БПЛА в Черниговской области погиб ребенок12.03.2026, 07:51 • 1982 просмотра

Юлия Шрамко

