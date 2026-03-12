В результате атаки российского БПЛА в Черниговской области погиб ребенок

$43.860.0351.040.33
Эксклюзив
07:14 • 518 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 14666 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 33701 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 34971 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 30325 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 37193 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 34020 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 39135 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 34864 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 45167 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Сийярто обвинил Зеленского во лжи относительно визита венгерской делегации в УкраинуPhoto11 марта, 21:28 • 9008 просмотра
Полиция Осло арестовала трех братьев по подозрению во взрыве возле американского посольства11 марта, 21:45 • 8552 просмотра
Стив Виткофф подтвердил проведение очередной встречи с российской делегацией во Флориде11 марта, 22:54 • 19000 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 15567 просмотра
Поражение российской дипломатии и ставка на террор стали главным итогом года после мирных инициатив в Джидде – Сибига11 марта, 23:20 • 11579 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 24098 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 29140 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11 марта, 13:14 • 33260 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 64554 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 70113 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 15786 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 14906 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11 марта, 15:51 • 15071 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 17286 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 29661 просмотра
В результате атаки российского БПЛА в Черниговской области погиб ребенок

Киев • УНН

 • 2002 просмотра

В Корюковском районе вражеский БПЛА разрушил дом, убив ребенка и ранив его родителей. Психологи ГСЧС оказали помощь шестерым жителям района.

В результате атаки российского БПЛА в Черниговской области погиб ребенок

Трагический инцидент произошел в Корюковском районе Черниговской области, где в результате падения вражеского БПЛА загорелся частный жилой дом и хозяйственная постройка. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали масштабное возгорание, однако спасти ребенка, попавшего под обстрел, не удалось. Родители погибшей девочки получили ранения различной степени тяжести и были срочно госпитализированы в местную больницу. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Ночью в Корюковском районе из-за падения вражеского БПЛА возник пожар жилого дома и хозяйственной постройки. К сожалению, погибла девушка 2010 года рождения. Ее родители получили травмы и были госпитализированы

– сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Взрыв и последующий пожар полностью разрушили жилище гражданской семьи, превратив мирный район в место очередного военного преступления. Кроме медиков и пожарных, на месте трагедии работали психологи ГСЧС, которые оказали неотложную помощь шестерым жителям, находившимся в состоянии острого стресса.

Правоохранительные органы задокументировали последствия атаки для дальнейшего расследования действий страны-агрессора против мирного населения Украины.

Атака рф на Запорожье и область 11 марта - количество пострадавших и разрушений возросло11.03.26, 17:49 • 4130 просмотров

Степан Гафтко

