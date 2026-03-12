В результате атаки российского БПЛА в Черниговской области погиб ребенок

Трагический инцидент произошел в Корюковском районе Черниговской области, где в результате падения вражеского БПЛА загорелся частный жилой дом и хозяйственная постройка. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали масштабное возгорание, однако спасти ребенка, попавшего под обстрел, не удалось. Родители погибшей девочки получили ранения различной степени тяжести и были срочно госпитализированы в местную больницу. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Ночью в Корюковском районе из-за падения вражеского БПЛА возник пожар жилого дома и хозяйственной постройки. К сожалению, погибла девушка 2010 года рождения. Ее родители получили травмы и были госпитализированы – сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Взрыв и последующий пожар полностью разрушили жилище гражданской семьи, превратив мирный район в место очередного военного преступления. Кроме медиков и пожарных, на месте трагедии работали психологи ГСЧС, которые оказали неотложную помощь шестерым жителям, находившимся в состоянии острого стресса.

Правоохранительные органы задокументировали последствия атаки для дальнейшего расследования действий страны-агрессора против мирного населения Украины.

