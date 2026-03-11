Атака рф на Запорожье и область 11 марта - количество пострадавших и разрушений возросло

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В результате российской атаки по Запорожью 11 марта в городе уже шесть пострадавших - также шесть многоквартирных и девять частных домов получили повреждения. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

россияне сбросили КАБы на Запорожье и Запорожский район. Сейчас известно о сильных разрушениях частных домов в Разумовке, а также повреждениях многоквартирного и частных домов в Запорожье - отметил Федоров.

Напомним

В среду, 11 марта, российская авиабомба попала по многоэтажному дому в Запорожье, есть травмированные.

В тот же день в Херсоне российские войска ударили дроном по маршрутке, известно о 10 пострадавших, среди них - несовершеннолетний.