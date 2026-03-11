російська авіабомба влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі - Федоров

У середу, 11 березня, російська авіабомба влучила по багатоповерховому будинку у Запоріжжі, є травмовані. Про це повідомив в Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

росіяни ударили керованими авіабомбами. Є влучання у житлову забудову. На місці працюють екстрені служби - зазначив Федоров.

Наразі про загиблих не повідомляється.

Нагадаємо

11 березня у Херсоні російські війська вдарили дроном по маршрутці, відомо про 10 постраждалих, серед них - неповнолітній.