российская авиабомба попала в многоэтажку в Запорожье - Федоров
Киев • УНН
Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по жилой застройке города. На месте попадания работают экстренные службы, сейчас известно о травмированных лицах.
В среду, 11 марта, российская авиабомба попала по многоэтажному дому в Запорожье, есть травмированные. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
россияне ударили управляемыми авиабомбами. Есть попадание в жилую застройку. На месте работают экстренные службы
Сейчас о погибших не сообщается.
Напомним
11 марта в Херсоне российские войска ударили дроном по маршрутке, известно о 10 пострадавших, среди них - несовершеннолетний.