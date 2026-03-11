российская авиабомба попала в многоэтажку в Запорожье - Федоров

В среду, 11 марта, российская авиабомба попала по многоэтажному дому в Запорожье, есть травмированные. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

россияне ударили управляемыми авиабомбами. Есть попадание в жилую застройку. На месте работают экстренные службы - отметил Федоров.

Сейчас о погибших не сообщается.

Напомним

11 марта в Херсоне российские войска ударили дроном по маршрутке, известно о 10 пострадавших, среди них - несовершеннолетний.