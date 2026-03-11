Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні, десять постраждалих

У Херсоні російські війська вдарили дроном по маршрутці, відомо про 10 постраждалих, серед них - неповнолітній, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

"Опівдні російські терористи вчергове цілеспрямовано атакували маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона", - повідомив Прокудін.

З його слів, "посеред білого дня російські терористи спрямували безпілотник на автобус, у якому їхали люди". "Вони бачили, кого беруть під приціл, і свідомо завдали удару", - наголосив голова ОВА.

За даними обласної прокуратури, російська армія уразила вибухівкою з БпЛА маршрутний автобус у Херсоні 11 березня орієнтовно о 12:40.

Внаслідок влучання транспортний засіб знищено. На цю хвилину відомо про десятьох постраждалих, серед яких 17-річний підліток - повідомив Прокудін.

До лікарні, за даними голови ОВА, доставили жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 та 57 років, а також чоловіків 41, 48 та 60 років. "Щонайменше одна постраждала перебуває у тяжкому стані. Підлітку "швидка" надала допомогу на місці", - вказав Прокудін.

Доповнення

За даними голови ОВА, у Херсонській області минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 12 - дістали поранення, з них - 1 дитина.