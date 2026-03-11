$43.860.0351.040.33
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне, десять пострадавших

Киев • УНН

 • 760 просмотра

Оккупанты ударили беспилотником по автобусу в Днепровском районе. Ранения получили десять человек, среди которых 17-летний подросток и девять взрослых.

Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне, десять пострадавших

В Херсоне российские войска ударили дроном по маршрутке, известно о 10 пострадавших, среди них - несовершеннолетний, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"В полдень российские террористы в очередной раз целенаправленно атаковали маршрутное такси в Днепровском районе Херсона", - сообщил Прокудин.

По его словам, "посреди белого дня российские террористы направили беспилотник на автобус, в котором ехали люди". "Они видели, кого берут под прицел, и сознательно нанесли удар", - подчеркнул глава ОВА.

По данным областной прокуратуры, российская армия поразила взрывчаткой с БПЛА маршрутный автобус в Херсоне 11 марта ориентировочно в 12:40.

В результате попадания транспортное средство уничтожено. На эту минуту известно о десяти пострадавших, среди которых 17-летний подросток

- сообщил Прокудин.

В больницу, по данным главы ОВА, доставили женщин в возрасте 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет, а также мужчин 41, 48 и 60 лет. "По меньшей мере одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Подростку "скорая" оказала помощь на месте", - указал Прокудин.

Дополнение

По данным главы ОВА, в Херсонской области за прошедшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 12 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

Юлия Шрамко

Война в Украине