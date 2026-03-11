$43.860.0351.040.33
15:03 • 2668 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 6802 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 10120 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 14108 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 22529 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 32965 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 32116 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44164 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 119298 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87558 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Публікації
Ексклюзиви
Атака рф на Запоріжжя і область 11 березня - кількість постраждалих і руйнувань зросла

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Через атаку рф у Запоріжжі постраждали шість осіб та пошкоджено 15 будинків. Окупанти скинули керовані авіабомби на місто та Запорізький район.

Атака рф на Запоріжжя і область 11 березня - кількість постраждалих і руйнувань зросла
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Внаслідок російської атаки по Запоріжжю 11 березня у місті вже шість постраждалих - також шість багатоквартирних та дев'ять приватних будинків зазнали пошкоджень. Про це повідомив в Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

росіяни скинули КАБи на Запоріжжя та Запорізький район. Наразі відомо про сильні руйнування приватних будинків у Розумівці, а також пошкодження багатоквартирного та приватних будинків у Запоріжжі

- зазначив Федоров.

Нагадаємо

У середу, 11 березня, російська авіабомба влучила по багатоповерховому будинку у Запоріжжі, є травмовані.

Того ж дня у Херсоні російські війська вдарили дроном по маршрутці, відомо про 10 постраждалих, серед них - неповнолітній.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Нерухомість
Війна в Україні
Запоріжжя
Херсон