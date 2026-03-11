Атака рф на Запоріжжя і область 11 березня - кількість постраждалих і руйнувань зросла
Київ • УНН
Через атаку рф у Запоріжжі постраждали шість осіб та пошкоджено 15 будинків. Окупанти скинули керовані авіабомби на місто та Запорізький район.
Внаслідок російської атаки по Запоріжжю 11 березня у місті вже шість постраждалих - також шість багатоквартирних та дев'ять приватних будинків зазнали пошкоджень. Про це повідомив в Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
росіяни скинули КАБи на Запоріжжя та Запорізький район. Наразі відомо про сильні руйнування приватних будинків у Розумівці, а також пошкодження багатоквартирного та приватних будинків у Запоріжжі
Нагадаємо
У середу, 11 березня, російська авіабомба влучила по багатоповерховому будинку у Запоріжжі, є травмовані.
Того ж дня у Херсоні російські війська вдарили дроном по маршрутці, відомо про 10 постраждалих, серед них - неповнолітній.