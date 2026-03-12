Через атаку російського БПЛА на Чернігівщині загинула дитина

Трагічний інцидент стався у Корюківському районі Чернігівської області, де внаслідок падіння ворожого БпЛА спалахнув приватний житловий будинок та господарська споруда. Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, ліквідували масштабне загоряння, проте врятувати дитину, що потрапила під обстріл, не вдалося. Батьки загиблої дівчинки отримали поранення різного ступеня тяжкості та були терміново госпіталізовані до місцевої лікарні. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

Вночі у Корюківському районі через падіння ворожого БпЛА виникла пожежа житлового будинку та господарської споруди. На жаль, загинула дівчина 2010 року народження. Її батьки отримали травми та були госпіталізовані – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Вибух та подальша пожежа повністю зруйнували оселю цивільної родини, перетворивши мирний район на місце чергового воєнного злочину. Окрім медиків та пожежників, на місці трагедії працювали психологи ДСНС, які надали невідкладну допомогу шістьом мешканцям, що перебували у стані гострого стресу.

Правоохоронні органи задокументували наслідки атаки для подальшого розслідування дій країни-агресора проти мирного населення України.

