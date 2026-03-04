Миколаїв вдруге за ранок атакували російські "шахеди" - що відомо
Київ • УНН
Миколаїв вдруге атаковано дронами, що спричинило пожежу утеплювача житлового будинку. Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Віталій Кім.
Миколаїв зазнав повторної атаки рф дронами, сталася пожежа, без постраждалих, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
Миколаїв. Внаслідок повторної атаки шахедів на місто виникла пожежа утеплювача житлового будинку. Станом на зараз без постраждалих
Нагадаємо
Раніше сьогодні у Миколаєві дрон рф влучив у порожній пасажирський вагон, поранивши залізничника.