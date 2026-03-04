Миколаїв вдруге за ранок атакували російські "шахеди" - що відомо

Миколаїв зазнав повторної атаки рф дронами, сталася пожежа, без постраждалих, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Миколаїв. Внаслідок повторної атаки шахедів на місто виникла пожежа утеплювача житлового будинку. Станом на зараз без постраждалих - написав Кім.

Нагадаємо

Раніше сьогодні у Миколаєві дрон рф влучив у порожній пасажирський вагон, поранивши залізничника.