Николаев второй раз за утро атаковали российские "шахеды" - что известно
Киев • УНН
Николаев второй раз атакован дронами, что привело к пожару утеплителя жилого дома. Пострадавших нет, сообщил глава ОВА Виталий Ким.
Николаев подвергся повторной атаке рф дронами, произошел пожар, без пострадавших, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Николаев. В результате повторной атаки шахедов на город возник пожар утеплителя жилого дома. По состоянию на сейчас без пострадавших
Напомним
Ранее сегодня в Николаеве дрон рф попал в пустой пассажирский вагон, ранив железнодорожника.