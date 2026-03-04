Николаев второй раз за утро атаковали российские "шахеды" - что известно

Николаев подвергся повторной атаке рф дронами, произошел пожар, без пострадавших, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Николаев. В результате повторной атаки шахедов на город возник пожар утеплителя жилого дома. По состоянию на сейчас без пострадавших - написал Ким.

Напомним

Ранее сегодня в Николаеве дрон рф попал в пустой пассажирский вагон, ранив железнодорожника.