Николаев второй раз за утро атаковали российские "шахеды" - что известно

09:19 • 7164 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 32983 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 62915 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 53139 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 58590 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 56389 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 32411 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 27887 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 25661 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35463 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Прокремлевские экономисты признали, что российская экономика на грани краха - разведка4 марта, 01:22 • 19581 просмотра
США и Израиль бьют по иранским объектам, но Украине отказывают в Tomahawk - ISW4 марта, 02:34 • 24863 просмотра
Соглашения по Украине без участия европейцев не будет - Мерц после встречи с Трампом4 марта, 03:01 • 12351 просмотра
Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения08:18 • 10444 просмотра
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время08:29 • 9960 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 62591 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 84690 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 83016 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 136843 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 97773 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 23295 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 31437 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 35762 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 44109 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 50477 просмотра
Николаев второй раз за утро атаковали российские "шахеды" - что известно

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Николаев второй раз атакован дронами, что привело к пожару утеплителя жилого дома. Пострадавших нет, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Николаев второй раз за утро атаковали российские "шахеды" - что известно

Николаев подвергся повторной атаке рф дронами, произошел пожар, без пострадавших, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Николаев. В результате повторной атаки шахедов на город возник пожар утеплителя жилого дома. По состоянию на сейчас без пострадавших

- написал Ким.

Напомним

Ранее сегодня в Николаеве дрон рф попал в пустой пассажирский вагон, ранив железнодорожника.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Виталий Ким
Николаев