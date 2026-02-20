$43.270.03
13:29 • 2308 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 5298 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 8590 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 19189 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 10060 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 17808 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 48609 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 81580 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 50932 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 87316 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Кім для GB News: ми прагнемо відбудовувати Україну та інвестувати у наших людей

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про необхідність поглиблення співпраці з країнами Заходу, особливо у сфері Mil-Tech. Це забезпечить відновлення та подальше мирне процвітання України, а також дозволить створити високотехнологічну країну.

Кім для GB News: ми прагнемо відбудовувати Україну та інвестувати у наших людей

Україні необхідне поглиблення взаємовигідної співпраці з країнами Заходу, зокрема у сфері Mil-Tech - це одна із запорук відновлення країни і її подальшого мирного процвітання. Про це заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю для подкасту Chopper's Political Podcast від GB News, передає УНН.

На його переконання, Україні зараз потрібна не лише підтримка Заходу - нам потрібна повноцінна співпраця в економіці.

Нам потрібно бути економічно сильними, адже наша економіка має працювати. Нам необхідна співпраця у сфері Mil-Tech. Нам потрібен увесь ваш досвід, зокрема досвід роботи в межах оборонних ініціатив, і це шлях із двостороннім рухом. Ми маємо навчитися у вас, як створювати ефективну та керовану систему. Водночас ваші солдати можуть навчатися у нас, як воювати в умовах сучасної війни. Отже, нам потрібна дуже тісна та глибока співпраця в усіх сферах 

- зазначив посадовець.

Ми прагнемо відновити Україну, жити у мирній країні під вільним небом, відбудувати державу та інвестувати у наших людей, додав він.

Ми хочемо мати високотехнологічну країну з гідним рівнем оплати праці, і я вважаю, що ми на це заслуговуємо. Ми вже зараз запрошуємо інвесторів. Тож ми воюємо однією рукою, а іншою - готуємося до відновлення нашої країни 

- завершив Віталій Кім.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Віталій Кім
Україна