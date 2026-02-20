$43.270.03
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 4676 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 8748 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 11316 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 23033 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 11500 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 18835 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 49378 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82009 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 51295 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Ким для GB News: мы стремимся восстанавливать Украину и инвестировать в наших людей

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил о необходимости углубления сотрудничества со странами Запада, особенно в сфере Mil-Tech. Это обеспечит восстановление и дальнейшее мирное процветание Украины, а также позволит создать высокотехнологичную страну.

Ким для GB News: мы стремимся восстанавливать Украину и инвестировать в наших людей

Украине необходимо углубление взаимовыгодного сотрудничества со странами Запада, в частности в сфере Mil-Tech - это один из залогов восстановления страны и ее дальнейшего мирного процветания. Об этом заявил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью для подкаста Chopper's Political Podcast от GB News, передает УНН.

По его убеждению, Украине сейчас нужна не только поддержка Запада - нам нужно полноценное сотрудничество в экономике.

Нам нужно быть экономически сильными, ведь наша экономика должна работать. Нам необходимо сотрудничество в сфере Mil-Tech. Нам нужен весь ваш опыт, в частности опыт работы в рамках оборонных инициатив, и это путь с двусторонним движением. Мы должны научиться у вас, как создавать эффективную и управляемую систему. В то же время ваши солдаты могут учиться у нас, как воевать в условиях современной войны. Итак, нам нужно очень тесное и глубокое сотрудничество во всех сферах 

- отметил чиновник.

Мы стремимся восстановить Украину, жить в мирной стране под свободным небом, отстроить государство и инвестировать в наших людей, добавил он.

Мы хотим иметь высокотехнологичную страну с достойным уровнем оплаты труда, и я считаю, что мы этого заслуживаем. Мы уже сейчас приглашаем инвесторов. Поэтому мы воюем одной рукой, а другой - готовимся к восстановлению нашей страны 

- завершил Виталий Ким.

Лилия Подоляк

