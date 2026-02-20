Ким для GB News: мы стремимся восстанавливать Украину и инвестировать в наших людей

Украине необходимо углубление взаимовыгодного сотрудничества со странами Запада, в частности в сфере Mil-Tech - это один из залогов восстановления страны и ее дальнейшего мирного процветания. Об этом заявил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью для подкаста Chopper's Political Podcast от GB News, передает УНН.

По его убеждению, Украине сейчас нужна не только поддержка Запада - нам нужно полноценное сотрудничество в экономике.

Нам нужно быть экономически сильными, ведь наша экономика должна работать. Нам необходимо сотрудничество в сфере Mil-Tech. Нам нужен весь ваш опыт, в частности опыт работы в рамках оборонных инициатив, и это путь с двусторонним движением. Мы должны научиться у вас, как создавать эффективную и управляемую систему. В то же время ваши солдаты могут учиться у нас, как воевать в условиях современной войны. Итак, нам нужно очень тесное и глубокое сотрудничество во всех сферах