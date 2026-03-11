Сильні управлінці, а не професійні політики: експерт про хороші перспективи партії Терехова-Кіма

Позитивна репутація мера Харкова, голови Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова та начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма робить їхню потенційну партію фаворитом майбутніх парламентських виборів. Таку думку висловив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, пояснивши, що високі рейтинги Терехова та Кіма базуються на тому, що їх сприймають як сильних управлінців, а не як професійних політиків.

"Мої суб’єктивні судження про потенційний партійний проєкт Терехова-Кіма викликали певні рефлексії, у першу чергу в професійних колах. Деякі колеги пишуть, що у цього проєкту навіть вже є власна назва. Дехто висловлює скепсис щодо його перспективи. Але в професійних колах ставлення до нього достатньо серйозне. Особливо, коли вже зараз соціологи фіксують непогані рейтинги цієї потенційної партії", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що зазвичай виборці в Україні голосують не стільки за ідеологічну позицію чи партійну програму, скільки за постать лідера, який уособлює певні очікування та прагнення конкретних груп виборців.

"Саме тому і соціологи запитують респондентів про "партію Залужного", "партію Зеленського" чи "партію Буданова", і так далі. Бренд лідера буде визначальним чинником і на повоєнних виборах. Прізвища Володимира Зеленського і Петра Порошенка вже давно є потужними політичними брендами, і якщо вони підуть на повоєнні вибори, то будуть сприйматися як потенційні фаворити, хоча і в зовсім іншому контексті, ніж в 2019 році. Про партію Терехова-Кіма як про потенційних фаворитів також говорять тому, що йдеться про політичний проєкт на чолі з відомими людьми, які мають високий рівень суспільної підтримки і позитивну політичну і професійну репутацію", - констатував політолог.

За його словами, хоча умовні "партії військових" будуть "значущим чинником" на повоєнних виборах, значна частина українців зробить вибір не на їхню користь.

"Мотиви для такого вибору будуть різними. Хтось побоюється авторитарних тенденцій, які асоціюються з військовими. Інша значуща позиція полягає в тому, що військові мають залишатись непартійними гарантами національної безпеки, і краще їм не втручатись у внутрішньополітичну боротьбу. Нарешті, багато людей вважають, що в повоєнному розвитку України провідну роль мають відігравати діячі, які зможуть забезпечити ефективне повоєнне відновлення країни. До речі, саме серед цієї групи чимало прихильників потенційної партії Терехова-Кіма. До того ж, їх сприймають як сильних управлінців, а не як професійних політиків, ставлення до яких у багатьох українців залишається доволі критичним", - наголосив Фесенко.

Також, додав він, на відміну від військово-патріотичних проєктів, партія Терехова-Кіма, вочевидь, буде більш орієнтованою на мир та мирний повоєнний розвиток.

"У своїх публічних виступах обидва потенційних очільники партії вже неодноразово висловлювались на підтримку мирних переговорів та політико-дипломатичного врегулювання. Водночас, ця партія точно не буде прихильником мілітаризації країни, як формули повоєнного розвитку країни. Як можна зрозуміти з їх публічних дописів їм ближче концепція мирного відновлення під парасолькою міжнародних гарантій", - підбив підсумок політолог.