Сильные управленцы, а не профессиональные политики: эксперт о хороших перспективах партии Терехова-Кима

Положительная репутация мэра Харькова, главы Ассоциации прифронтовых городов и громад Игоря Терехова и начальника Николаевской ОВА Виталия Кима делает их потенциальную партию фаворитом будущих парламентских выборов. Такое мнение высказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, объяснив, что высокие рейтинги Терехова и Кима базируются на том, что их воспринимают как сильных управленцев, а не как профессиональных политиков.

"Мои субъективные суждения о потенциальном партийном проекте Терехова-Кима вызвали определенные рефлексии, в первую очередь в профессиональных кругах. Некоторые коллеги пишут, что у этого проекта даже уже есть собственное название. Кое-кто высказывает скепсис относительно его перспективы. Но в профессиональных кругах отношение к нему достаточно серьезное. Особенно, когда уже сейчас социологи фиксируют неплохие рейтинги этой потенциальной партии", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что обычно избиратели в Украине голосуют не столько за идеологическую позицию или партийную программу, сколько за фигуру лидера, который олицетворяет определенные ожидания и стремления конкретных групп избирателей.

"Именно поэтому и социологи спрашивают респондентов о "партии Залужного", "партии Зеленского" или "партии Буданова", и так далее. Бренд лидера будет определяющим фактором и на послевоенных выборах. Фамилии Владимира Зеленского и Петра Порошенко уже давно являются мощными политическими брендами, и если они пойдут на послевоенные выборы, то будут восприниматься как потенциальные фавориты, хотя и в совершенно другом контексте, чем в 2019 году. О партии Терехова-Кима как о потенциальных фаворитах также говорят потому, что речь идет о политическом проекте во главе с известными людьми, которые имеют высокий уровень общественной поддержки и положительную политическую и профессиональную репутацию", - констатировал политолог.

По его словам, хотя условные "партии военных" будут "значимым фактором" на послевоенных выборах, значительная часть украинцев сделает выбор не в их пользу.

"Мотивы для такого выбора будут разными. Кто-то опасается авторитарных тенденций, которые ассоциируются с военными. Другая значимая позиция заключается в том, что военные должны оставаться непартийными гарантами национальной безопасности, и лучше им не вмешиваться во внутриполитическую борьбу. Наконец, многие люди считают, что в послевоенном развитии Украины ведущую роль должны играть деятели, которые смогут обеспечить эффективное послевоенное восстановление страны. Кстати, именно среди этой группы немало сторонников потенциальной партии Терехова-Кима. К тому же, их воспринимают как сильных управленцев, а не как профессиональных политиков, отношение к которым у многих украинцев остается довольно критическим", - подчеркнул Фесенко.

Также, добавил он, в отличие от военно-патриотических проектов, партия Терехова-Кима, очевидно, будет более ориентированной на мир и мирное послевоенное развитие.

"В своих публичных выступлениях оба потенциальных руководителя партии уже неоднократно высказывались в поддержку мирных переговоров и политико-дипломатического урегулирования. В то же время, эта партия точно не будет сторонником милитаризации страны, как формулы послевоенного развития страны. Как можно понять из их публичных сообщений, им ближе концепция мирного восстановления под зонтиком международных гарантий", - подытожил политолог.