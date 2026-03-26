Партія Гетманцева, Кіма, Терехова та Вілкула обійшла "Слугу Народу" за результатами опитування СОЦИС
Київ • УНН
Опитування СОЦИС показало підтримку нової партії на рівні 9,4%, тоді як президентська сила має 7,9%. Ігор Терехов увійшов до лідерів суспільної довіри.
Нова політична партія Кім-Терехов-Гетманцев-Вілкул випередила "Слугу Народу" за рівнем підтримки. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії СОЦИС, проведеного 12-18 березня 2026 року, передає УНН.
За даними дослідження, за партію Кіма-Терехова-Гетманцева-Вілкула готові будуть проголосувати 9,4% респондентів. Водночас "Слугу Народу" підтримують 7,9% опитаних.
Результати опитування також показують, що нова політична сила стала третім за значенням конкурентом "Слуги Народу". Попереду неї — політичні проєкти Валерія Залужного та Кирила Буданова. Це може вказувати на появу значних політичних симпатій у частини виборців до проєкту, який асоціюється з практичними управлінськими рішеннями та "господарським" підходом.
У рейтингу суспільної довіри Ігор Терехов посідає одне з провідних місць — одразу після Валерія Залужного, Кирила Буданова та Володимира Зеленського. Високі показники довіри також мають Олександр Усик і Віталій Кім — 37,3% і 36,5% відповідно. У президентському рейтингу Терехов дещо випереджає Кіма: його загальнонаціональний показник становить 3,4%, тоді як у Кіма — 1,1%. На Сході Терехов має 8,8% підтримки, а Кім на Півдні — 2,3%.
Загалом у межах дослідження було опитано 1204 респонденти за квотною стратифікованою вибіркою. Опитування проводили методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки становить ±2,5%.