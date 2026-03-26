Партия Гетманцева, Кима, Терехова и Вилкула обошла "Слугу Народа" по результатам опроса СОЦИС
Киев • УНН
Опрос СОЦИС показал поддержку новой партии на уровне 9,4%, тогда как президентская сила имеет 7,9%. Игорь Терехов вошел в число лидеров общественного доверия.
Новая политическая партия Ким-Терехов-Гетманцев-Вилкул опередила "Слугу Народа" по уровню поддержки. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании СОЦИС, проведенного 12-18 марта 2026 года, передает УНН.
По данным исследования, за партию Кима-Терехова-Гетманцева-Вилкула готовы будут проголосовать 9,4% респондентов. В то же время "Слугу Народа" поддерживают 7,9% опрошенных.
Результаты опроса также показывают, что новая политическая сила стала третьим по значимости конкурентом "Слуги Народа". Впереди нее — политические проекты Валерия Залужного и Кирилла Буданова. Это может указывать на появление значительных политических симпатий у части избирателей к проекту, который ассоциируется с практическими управленческими решениями и "хозяйственным" подходом.
В рейтинге общественного доверия Игорь Терехов занимает одно из ведущих мест — сразу после Валерия Залужного, Кирилла Буданова и Владимира Зеленского. Высокие показатели доверия также имеют Александр Усик и Виталий Ким — 37,3% и 36,5% соответственно. В президентском рейтинге Терехов несколько опережает Кима: его общенациональный показатель составляет 3,4%, тогда как у Кима — 1,1%. На Востоке Терехов имеет 8,8% поддержки, а Ким на Юге — 2,3%.
Всего в рамках исследования было опрошено 1204 респондента по квотной стратифицированной выборке. Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки составляет ±2,5%.