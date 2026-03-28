росія атакувала Миколаївщину шахедами, серед восьми поранених семеро дітей – ОВА

Увечері 28 березня російські війська атакували Миколаївщину ударними дронами Shahed. Внаслідок удару у Воскресенській громаді постраждали восьмеро людей. Про це йдеться в повідомленні начальника ОВА Віталія Кіма, пише УНН.

Деталі

Очільник Миколаївської ОВА Кім заявив, що серед поранених – семеро дітей.

За словами Кіма, усіх постраждалих госпіталізували. Їм надається необхідна медична допомога.

Інформація щодо характеру поранень та можливих руйнувань станом на зараз уточнюється.

Удар по громаді на Миколаївщині стався під час чергової вечірньої атаки російських дронів по Україні.

